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12.10.2026 11:11

Ο Σιακαντάρης (κατα)δικάζει τον Καρτερό: «Τι ντροπή!»

12.10.2026 11:11
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Νέα διαφοροποίηση από τον Γιώργο Σιακαντάρη, αυτή τη φορά με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού, όπου χαρακτήριζε ως «βλάκα» τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, o γνωστός πολιτικός αναλυτής, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Καλώς καταδίκασαν όσοι από το ΠΑΣΟΚ καταδίκασαν την επαίσχυντη και σεξιστική επίθεση Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου. Και κακώς κρύφτηκαν κάποιοι άλλοι. Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την ΕΛΑΣ, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο, όχι μόνο να μη πουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του Θανάσης Καρτερός αναρωτιέται αν “τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;”».

«Στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στον γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Διαφορετικά να μην απορούμε που οι νέοι ακούν πολιτική και τρέχουν να κρυφτούν σαν να βλέπουν τον Φρέντυ Κρούγκερ από το Δρόμο με τις λεύκες», συμπληρώνει, κάνοντας αναφορά στον τερατώδη serial killer της σειράς ταινιών τρόμου.

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