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12.10.2026 14:27

Μετρό – Κυψέλη: Απίστευτη απάντηση Ταχιάου – Ενημερώθηκε όταν πήρε «πολιτικά χαρακτηριστικά» το πρόβλημα

12.10.2026 14:27
tahiaos

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Μια πρωτοφανή απάντηση έδωσε ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, όταν ρωτήθηκε από το topontiki για ποιο λόγο δεν είχε ενημερωθεί από την Ελληνικό Μετρό από τον Μάρτιο για τα σοβαρά προβλήματα σε πλείστες πολυκατοικίες της Κυψέλης, αλλά ενημερώθηκε μετά από έξι μήνες από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Ο αρμόδιος υφυπουργός ισχυρίστηκε ότι η Ελληνικό Μετρό είναι δημόσια εταιρεία, αυτοδιοίκητη και ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ενημερώνεται όταν τα προβλήματα «παίρνουν πολιτικά χαρακτηριστικά».

Η απίστευτη απάντηση του Νίκου Ταχιάου ότι ενημερώθηκε όταν τα προβλήματα με τις καθιζήσεις και τις ζημιές στην Κυψέλη έλαβαν πολιτικές διαστάσεις, προκάλεσε σούσουρο στην αίθουσα όπου δινόταν η συνέντευξη Τύπου της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Όταν το topontiki επανήλθε στο ερώτημα και ζητήσαμε να μάθουμε για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε πάραυτα τον Μάρτιο όταν εντοπίστηκαν οι καθιζήσεις, ο Νίκος Ταχιάος είπε ενοχλημένος: «έχω απαντήσει» για να ακουστεί από συναδέλφους η ατάκα «δεν απαντήσατε».

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Νίκος Ταχιάος μιλώντας στο τελευταίο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για το εύρος των προβλημάτων από το μετρό στην Κυψέλη, τον Ιούλιο από τον Χάρη Δούκα. Δηλαδή, κατά δήλωσή του, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο δεν ήξερε τι γινόταν στην Κυψέλη.

Β.ΜΠ.

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