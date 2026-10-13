Το 30% ο σίγουρος πήχης του Μητσοτάκη, τι λένε τα νέα γκάλοπ, η Κίμπερλι προς την έξοδο, η μοναξιά του Τριαντόπουλου και το άγχος του Αλέξη

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Καλημέρα σας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε τον πήχη για να φύγει από την ηγεσία της ΝΔ μετά τις εκλογές στο 25%. Επισήμως, βέβαια, ο διακηρυγμένος στόχος παραμένει η αυτοδυναμία, όπως επανέλαβε χθες ο Παύλος Μαρινάκης.

Κι αφού είναι στόχος η αυτοδυναμία (κάπου 38% δηλαδή), γιατί ο πρωθυπουργός άνοιξε μία τέτοια κουβέντα; Στο ερώτημα ουδείς μπορεί να απαντήσει με σιγουριά. Υποθέσεις διατυπώνουν πολλές και πολλοί. Ένας προφανής σκοπός είναι, βέβαια, να μην υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση την πρώτη Κυριακή. Για τα υπόλοιπα θα δούμε.

Τρία λογικά βήματα:

Εάν πάει κάτω από 25%, φεύγει το ίδιο βράδυ . Το είπε και ο ίδιος.

. Το είπε και ο ίδιος. Εάν πάει λίγο πάνω, αλλά καθαρά κάτω από το 30%, η συζήτηση θα μπερδευτεί. Ο ίδιος θα θέλει να παραμείνει, οι άλλοι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα του πουν. Αλλά δεν θα είναι εύκολο να δεχθούν ότι ένας πρωθυπουργός που ερχόταν από το 41% και έπεσε, για παράδειγμα, στο 26,5%, με οκτώ χρόνια θητείας στην πλάτη, μπορεί να επιστρέψει σε επίπεδα αυτοδυναμίας ή να πείσει δυνητικούς συμμάχους να συγκυβερνήσουν.

Άρα, τρίτο βήμα, πραγματική και αδιαμφισβήτητη ασφάλεια για τον Μητσοτάκη είναι το 30%. Να έχει 3 δηλαδή μπροστά το εκλογικό του ποσοστό. Θα είναι μία πτώση, αλλά προφανώς θα παραμένει ο πιο ισχυρός παίκτης. Και με λίγη… βοήθεια από το κοινό (β’ Κυριακή) ή το… τηλέφωνο (συμμάχους για συγκυβέρνηση) θα παραμείνει στο τιμόνι.

Άρα, ο πήχης στο 30% είναι σαν… σχέδιο «Ντουμπλάντις». Τα υπόλοιπα σηκώνουν αμφισβήτηση…

Η πρώτη δημοσκόπηση

«Σκάει» η πρώτη δημοσκόπηση του… οκτωβριανού κύκλου ερευνών σήμερα. Το γκάλοπ από την Opinion Poll θα δώσει μία πρώτη γεύση για το πού πάνε τα πράγματα, αν πάνε προς κάπου και δεν είναι παγωμένα, όπως οι εκφράσεις του Κλιντ Ίστγουντ όταν ετοιμαζόταν για μονομαχία σε γουέστερν.

Οι νέες δημοσκοπήσεις θα δώσουν προφανώς κάποια «στιγμιότυπα» για τις τάσεις στο εκλογικό σώμα, αλλά θα υστερούν δομικά στο εξής: Δεν μπορούν να μετρήσουν κόμμα Σαμαρά, αφού ο πρώην πρωθυπουργός το πάει με σύστημα «τηγάνισμα» το πράγμα.

Θα έχουν, όμως, τις επιδόσεις της Συμμαχίας Ελλήνων, την οποία έχει πει ότι στηρίζει ο Κασιδιάρης.

Ψυχραιμία με Κίμπερλι

Δεν το βλέπω να εξελίσσεται καλά όλο αυτό με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στις ΗΠΑ το έχουν πάρει σοβαρά το θέμα με τα SMS για… οικονομική βοήθεια από επιχειρηματία και συνήθως αυτά δεν τα συγχωρούν.

Μπορεί να έχουν θεσμοθετημένο και ανοιχτό κατάλογο οικονομικών υποστηρικτών τα κόμματα και οι υποψήφιοι, αλλά «δώρα» τέτοιου τύπου δεν προβλέπονται. Το παραδεχόταν και η ίδια στα… SMS.

Η νυχτερινή (ώρα Ελλάδας) δημόσια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν είναι ευχαριστημένοι στην Ουάσιγκτον από τον Γκιλφόιλ μάλλον βάζει μπροστά μία ανεπίστρεπτη διαδικασία – αυτή της απομάκρυνσής της από την Αθήνα. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος που σε διόρισε με τόση επιμονή και… καλή διάθεση (sic), σε αποδοκιμάζει έτσι ανοιχτά, τότε το μήνυμα είναι σαφές.

Η ίδια χάραξε από χθες μία υπερασπιστική γραμμή του τύπου «μου χρωστούσε χρήματα, γι’ αυτό του τα ζήτησα» και μένει να δούμε αν θα γίνουν δεκτές οι εξηγήσεις.

Το εάν θα έχουμε εξελίξεις πριν ή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου δεν το γνωρίζω, παρότι ρώτησα πηγές μου.

Πάντως, στα κεντρικά της κυβέρνησης δεν διέκρινα κάποια αγωνία ή στενοχώρια. Αυτά είναι καλό να μη γίνονται, λένε, αλλά δεν θα πεθάνουμε κιόλας.

Ο Τριαντόπουλος έμεινε μόνος…

Διάβαζα τις δηλώσεις του Κώστα Αγοραστού ότι «στο Ειδικό Δικαστήριο θα ειπωθούν και θα αποδειχθούν πολλά» και αναρωτήθηκα τι να εννοεί.

Στο ψάξιμο, όμως, της υπόθεσης με το μπάζωμα έμαθα κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον. Ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που επιμένει ότι είναι αθώος του… χώματος και του τσιμεντώματος που έπεσε στον τόπο της τραγωδίας, έχει μείνει μόνος του να οργανώνει την υπεράσπισή του. Ουδείς από την κυβέρνηση και το κόμμα προσφέρει υποτυπώδη έστω βοήθεια.

Και η απάντηση στο ότι τον έστειλαν από το Μαξίμου στα Τέμπη είναι ότι η εντολή ήταν να ενεργήσει σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

«Ερχόμαστε μόνοι στον κόσμο και μόνοι φεύγουμε», που λέει και η φιλοσοφική αναζήτηση…

Το άγχος του Αλέξη

Διακρίνω άγχος στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Άγχος για τις δημοσκοπήσεις, άγχος για τη β’ θέση, άγχος γενικώς. Εξ ου και έχει επικρατήσει μία νευρικότητα και, κατά τα φαινόμενα, λάθος στόχευση: Καταναλώνει και ο ίδιος και η ΕΛΑΣ υπερβολική ενέργεια στο μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Και μάλλον όλο αυτό είναι αδικαιολόγητο. Ο Τσίπρας δεν έχει παρά να «κουμπώσει» το 16%-17% με απλές και σοβαρές αντιπολιτευτικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτογκόλ. Το να συμμαζέψει τους δικούς του, ώστε να μην κάνουν λάθη, είναι ένα προαπαιτούμενο, για παράδειγμα.

Στο τέλος της ημέρας, ο ψηφοφόρος επιλέγει σε πολύ μεγάλο βαθμό με βάση τα πρόσωπα και εκεί υπερτερεί του προέδρου Νίκου, όπως έχει φανεί ως τώρα.

Μπορεί;

Από τα παλιά

Το πρόβλημα εκεί στην Κεντροαριστερά δεν είναι τι είπε και τι έγραψε ο Θανάσης Καρτερός για τον Νίκο Ανδρουλάκη και μάλλον είναι υπερβολική η αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη επ’ αυτών.

Αν είναι κάθε φορά που κάποιος ή κάποια χαρακτηρίζει «βλακείες», «άτοπα» και δεν ξέρω τι άλλο όσα λέει ένας πολιτικός αντίπαλος, δεν θα κάναμε άλλη δουλειά από το να ασχολούμαστε με καβγάδες τρίτου επιπέδου.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Τσίπρας εξακολουθεί να έχει κοντά του τα πιο παλιά από τα παλιά υλικά. Τι rebranding και τι «νέα ξεκινήματα» να πει, όταν ακόμα το στίγμα και τις προθέσεις του τις «περιγράφουν» άνθρωποι από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές του παρελθόντος του;

Aegean: Μηχανικός εναντίον οικονομολόγου, στοίχημα ή μεγάλο ρίσκο;

Έπειτα από είκοσι χρόνια στο τιμόνι της Aegean, ο Δημήτρης Γερογιάννης παραδίδει τη σκυτάλη στον Μιχάλη Κουβελιώτη. Ο Γερογιάννης δεν ήταν ένας συνηθισμένος μάνατζερ. Μηχανικός, άνθρωπος από τα σπλάχνα της εταιρείας, γνωρίζει την Aegean όσο ελάχιστοι. Τον ξέρουν και οι πέτρες, ενώ η πορεία του υπήρξε άκρως επιτυχημένη. Τώρα αναλαμβάνει ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση των οικονομικών και των αριθμών. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο crash test για τον Ευτύχιο Βασιλάκη: μηχανικός εναντίον οικονομολόγου. Από έναν CEO που γνώριζε την επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, σε έναν μάνατζερ με ισχυρό χρηματοοικονομικό υπόβαθρο. Αλλαγή προσώπου ή και διαφορετική φιλοσοφία διοίκησης; Το μεγάλο στοίχημα είναι να διατηρηθεί η επιτυχία. Το μεγάλο ρίσκο, να αποδειχθεί ότι οι αριθμοί δεν αρκούν για να πετάξει ένα αεροπλάνο.

AKTOR: Τα εκατομμύρια αλλάζουν χέρια και ισορροπίες

Όταν αλλάζουν χέρια 45,55 εκατ. ευρώ, δύσκολα πρόκειται για μια συνηθισμένη αγοραπωλησία ακινήτου. Η AKTOR του Αλέξανδρου Εξάρχου απέκτησε το συγκρότημα CAMPUS στην Παιανία από την Ευρώπη Holdings, στην οποία εισρέει σημαντική ρευστότητα ενόψει της προτεινόμενης συγχώνευσης με την CrediaBank. Το ενδιαφέρον είναι ότι η AKTOR αγοράζει ακίνητο στο οποίο ήδη στεγάζει δραστηριότητές της, μετατρέποντας μια λειτουργική ανάγκη σε επενδυτική κίνηση. Από την άλλη, η Ευρώπη ενισχύει τα διαθέσιμά της σε μια κρίσιμη συγκυρία εταιρικών ανακατατάξεων. Πρόκειται για συμφωνία που εξυπηρετεί διαφορετικούς επιχειρηματικούς στόχους. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι εάν το τίμημα αντανακλά πλήρως την εμπορική αξία του ακινήτου και ποιο θα είναι τελικά το οικονομικό αποτύπωμα για τους μετόχους. Γιατί στα μεγάλα deals, σημασία έχει και ποιος κερδίζει περισσότερο.

Νέα κίνηση «ψήνει» ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου της Ideal

Κάποια σημαντική νέα επιχειρηματική κίνηση ετοιμάζει μέσα στο επόμενο εξάμηνο ο επικεφαλής της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου. Αυτό ανέφερε στο περιθώριο εκδήλωσης για τον εορτασμό των 5 χρόνων του ομίλου, στην οποία παραβρέθηκαν πολλά μέλη της Κυβέρνησης μεταξύ των οποίων ο Κωστής Χατζηδάκης που μάλιστα πραγματοποίησε και σύντομη ομιλία καθώς τους δύο άνδρες συνδέει πολύχρονη φιλία.

Πάντως ο CEO της Ideal δεν διευκρίνισε τι ακριβώς σχεδιάζει, αν δηλαδή η κίνηση που ετοιμάζει αφορά σε κάποια εξαγορά, άνοιγμα σε νέα αγορά ή κάποια συγχώνευση. Αυτό όμως που τόνισε είναι ότι στόχος του είναι η Ideal να μεγαλώνει συνεχώς καθώς πλέον το μέγεθος ενός ομίλου όπως είπε θα παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στις προοπτικές ανάπτυξης οποιασδήποτε εταιρείας.

Ο προβληματισμός της Optima για την ΤτΕ

Προβληματισμός υπάρχει στην Optima Bank το τελευταίο διάστημα καθώς βρίσκεται σε αναμονή έγκρισης από την ΤτΕ της μετατροπής στο καταστατικό της προκειμένου να συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτό και η πρόβλεψη δραστηριοποίησης στις ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Αν και το αίτημα από πλευράς Optima έχει σταλεί εδώ και πολλούς μήνες στην Τράπεζα της Ελλάδος, η έγκριση του δεν έχει ακόμα γίνει δεκτή.

Παρόλα αυτά η τράπεζα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ξεκινήσει να συνεργάζεται, σε πολύ πρώιμο ακόμα στάδιο, με κορυφαία εταιρεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

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