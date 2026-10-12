Καραμανλής, Δένδιας, Βενιζέλος για συγκυβέρνηση, η στρατηγική της «δεύτερης επίθεσης» του Τσίπρα, τα καψόνια του Τραμπ και η «πληγή»… Κωνσταντόπουλος

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Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Οι Ευρωπαίοι αιφνιδιάστηκαν και οργίστηκαν – από μέσα τους, διότι δεν βλέπω να εκφράζονται με ένταση – με το θεαματικό άδειασμα και τα καψώνια που τους κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο ενεργειακό και το ουκρανικό μέτωπο.

Τη μία μέρα τους βάζει να αδειάσουν τα αποθέματα που έχουν για να μην ανέβουν οι τιμές, την άλλη καταργεί στην πράξη τις κυρώσεις προς τη Ρωσία και κάνει συμφωνία με τον Πούτιν για πετρέλαιο, ενώ ταυτόχρονα τους λέει ότι πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι από την ηγεσία της Ουκρανίας για να τελειώσει, προφανώς, ο πόλεμος.

Δηλαδή, εκεί που ετοιμάζονταν οι Ευρωπαίοι να πολεμήσουν τον Πούτιν, διαθέτοντας τρισεκατομμύρια ευρώ σε εξοπλιστικά – ωραίες ιδέες έχουν οι Γερμανοί, μπράβο τους – ο Τραμπ έκανε το εξής: τους άφησε χωρίς πετρέλαιο, πήρε ο ίδιος πετρέλαιο από τον Πούτιν και τώρα θα τους το πουλήσει για να περάσουν τον χειμώνα! Και επιπλέον θα μείνουν και με τα όπλα στο χέρι, εάν όντως ο Τραμπ «καθαρίσει» τον Ζελένσκι και τερματιστεί ο πόλεμος.

Τέτοια οξυδέρκεια, τέτοια διορατικότητα, τέτοια αλφαδιά είναι να καταγραφεί στην Ιστορία!

Το στεγαστικό

Αυτή η ιστορία με το στεγαστικό στην Ευρώπη και τον ξεσηκωμό της νεολαίας – το πρώτο και βασικό θύμα της κρίσης – καλό είναι να αρχίσουν να τη μελετούν και εδώ.

Η Γαλλία και η Ισπανία δείχνουν τον δρόμο, καθώς το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Και δεν είναι μόνο πόσο μεγάλες διαδηλώσεις θα γίνουν. Το κρίσιμο είναι εάν οι νέοι θα πάνε στις κάλπες με αφορμή τη στέγη.

Διότι, εάν πάνε, πολλές πολιτικές δυνάμεις θα μείνουν… άστεγες.

Ο Σαμαράς, ο Καραμανλής και δύο ονόματα για πρωθυπουργός σε τρικομματική

Το σενάριο που θέλει τον Σαμαρά να βλέπει θετικά τον Κώστα Καραμανλή για πρωθυπουργό σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του προέδρου Αντώνη έχει ήδη αρχίσει να κυκλοφορεί – με μικρή ή μεγαλύτερη απήχηση.

Μόνο που ο Καραμανλής είναι δύσκολο έως απίθανο να γίνει δεκτός από το ΠΑΣΟΚ – και πιθανόν δεν θέλει ούτε ο ίδιος. Εδώ δεν είχε ιδιαίτερη όρεξη όταν ήταν στη δική του εκλεγμένη κυβέρνηση, θα έχει διάθεση 20 χρόνια μετά;

Πάντως, έχει ενδιαφέρον και γούστο η ονοματολογία για την περίπτωση ενός τέτοιου κυβερνητικού σχήματος, που εξαιρεί προφανώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία. Στις συζητήσεις μπαίνει, σχεδόν αυτονόητα, ο Νίκος Δένδιας – συμπεριφέρεται ήδη σαν «σκιώδης» αρχηγός της ΝΔ –, αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος υπήρξε το Νο 2 της συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2012-2015 και διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά.

Τα σενάρια μόνο εύκολα δεν είναι και έχουν μπροστά τους πολλά «αν». Το παρασκήνιο, όμως, οργιάζει και θεωρείται περίπου βέβαιο ότι, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, στη σχετική συζήτηση θα προστεθούν κι άλλα ονόματα. Ειδικά εάν ο Μητσοτάκης κινδυνεύει όντως να περιοριστεί στη ζώνη του 25%.

Η στρατηγική Τσίπρα για τις δεύτερες κάλπες και το μεγάλο ρίσκο

Η ατάκα του Αλέξη Τσίπρα στον Άγγελο Κορωνιό, ότι μπορεί να χάσει στον πρώτο γύρο αλλά θα κερδίσει στον δεύτερο, μάλλον αποκαλύπτει περισσότερα για την εκλογική στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού απ’ όσα ενδεχομένως θα ήθελε.

Διότι φαίνεται πως ο Τσίπρας δεν προσδοκά την πρωτιά στις πρώτες εκλογές, αλλά επενδύει σε μια δεύτερη αναμέτρηση, θεωρώντας προφανώς ότι εκεί θα μπορούσε να ανατρέψει τους συσχετισμούς.

Μόνο που υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε αυτόν τον σχεδιασμό: οι δεύτερες εκλογές δεν εξαρτώνται από τον ίδιο, αλλά από το εάν θα καταστεί δυνατή η συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας μετά την πρώτη κάλπη – αυτοδυναμία δεν φαίνεται, όπως πάμε. Και το θέμα της συνεργασίας αφορά άλλες δυνάμεις, όχι την ΕΛΑΣ. Άρα η μπάλα θα είναι στους άλλους, όπως θα μπορούσε να του εξηγήσει και ο ίδιος ο Κορωνιός…

Και υπάρχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει αφήσει σαφώς να εννοηθεί ότι επιθυμεί μία και μοναδική εκλογική αναμέτρηση, επικαλούμενος την ανάγκη να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση όταν η Ελλάδα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 1η Ιουλίου 2027.

Εάν, λοιπόν, ο πρωθυπουργός επιλέξει να στήσει τις κάλπες κοντά σε αυτή την ημερομηνία, η πίεση για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας θα είναι τεράστια, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται θεσμικά μια δεύτερη αναμέτρηση.

Μήπως, επομένως, ο Τσίπρας χτίζει την εκλογική στρατηγική του πάνω σε μια υπόθεση που μπορεί να μην επαληθευτεί ποτέ; Διότι άλλο να σχεδιάζεις πώς θα κερδίσεις τις δεύτερες εκλογές και άλλο να εξασφαλίσεις ότι θα γίνουν.

Έλλειψη γενναιότητας

Θα κοστίσει, εκτιμώ, το συγχωροχάρτι που έδωσε το ΠΑΣΟΚ στον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο για την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της Άννας Παπαδοπούλου – η ίδια κατήγγειλε πως απειλήθηκε με άγριο τρόπο.

Στη Χαριλάου Τρικούπη προτίμησαν να καλύψουν τον πρώην βουλευτή – καθότι σκληρός «προεδρικός», για να τα λέμε όλα – και μάλιστα κάποιοι είχαν το θράσος να πουν και διάφορα σε βάρος της Παπαδοπούλου, που είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Βλέπετε, ο παριστάμενος στο επεισόδιο βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Κτιστάκης άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι ο Κωνσταντόπουλος είχε άδικο και μάλιστα σχολίασε όσα ειπώθηκαν από το ΠΑΣΟΚ προς υπεράσπιση του στελέχους του με τη φράση: «Θλίβομαι για αυτές τις ανακοινώσεις και σταματώ εδώ».

Αλλά, αν έφτασε το ΠΑΣΟΚ να φοβάται να ερευνήσει με ειλικρίνεια και γενναιότητα τη συμπεριφορά ενός τέτοιου μικρομεσαίου στελέχους, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά απ’ όσο φαίνονται.

Ο Δούκας βάζει μπλόκο και στις κυβερνήσεις… ειδικού σκοπού

Ο Χάρης Δούκας φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί εγκαίρως πού μπορεί να οδηγήσουν τα μετεκλογικά σενάρια για μια κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – κόμματος Σαμαρά, με πρωθυπουργό κάποιο πρόσωπο κοινής αποδοχής και χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διότι μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να εμφανιστεί με τον ελκυστικό μανδύα μιας «κυβέρνησης ειδικού σκοπού», με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και βασικό επιχείρημα την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας κατά την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Μια φόρμουλα, δηλαδή, που ενδεχομένως θα επιχειρούσε να παρακάμψει πολιτικά την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για καμία συνεργασία με τη ΝΔ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, όμως, με τις τελευταίες παρεμβάσεις του και την υπενθύμιση των συνεπειών της συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΛΑΟΣ, δείχνει ότι δεν προτίθεται να αφήσει τέτοια παράθυρα ανοιχτά. Και στέλνει το μήνυμα πως μια συνεργασία με τη Δεξιά δεν αλλάζει πολιτικό περιεχόμενο επειδή βαφτίζεται προσωρινή ή ειδικού σκοπού.

Κάτι μας λέει ότι αυτή η συζήτηση θα έχει μεγάλη συνέχεια στη Χαριλάου Τρικούπη.

Για κυβέρνηση δεν ξέρω, αλλά Εθνική μπάσκετ θα έχουμε…

Μια περίεργη μπασκετική μανία έχει καταλάβει εσχάτως τους πολιτικούς αρχηγούς, προφανώς στο πλαίσιο της αναζήτησης πιο χαλαρών και ανθρώπινων στιγμών πολιτικής επικοινωνίας.

Την αρχή είχε κάνει πέρυσι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ζάππειο – τραυματίστηκε τότε κιόλας –, ακολούθησε πριν από λίγες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της ΝΔ και τώρα ήταν η σειρά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ με τον Άγγελο Κορωνιό και έκλεισαν την ένταξη του πρώην διεθνή στην ΕΛΑΣ.

Με τέτοια συχνότητα, πάντως, αρχίζουμε να βλέπουμε διαφορετικά το πολιτικό σκηνικό. Κυβέρνηση μπορεί να δυσκολευτούμε να αποκτήσουμε μετά τις επόμενες εκλογές, αλλά Εθνική ομάδα μπάσκετ φαίνεται πως συμπληρώνουμε σιγά σιγά.

Και με τέτοιους… παικταράδες δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ποιος μας πιάνει;

Ο Φέσσας περιμένει απάντηση για εκατομμύρια ευρώ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά deals της τελευταίας διετίας. Ο Θεόδωρος Φέσσας και η Quest περιμένουν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου την απόφαση της γερμανικής GLS για την εξαγορά του υπόλοιπου 80% της ACS, έναντι τουλάχιστον 296 εκατ. ευρώ.

Οι Γερμανοί έχουν ήδη αποκτήσει το 20%, καταβάλλοντας 74 εκατ. ευρώ, αλλά τον Οκτώβριο του 2025 άφησαν ανεκμετάλλευτη την πρώτη δυνατότητα εξαγοράς. Το ενδιαφέρον είναι ότι, εάν δεν ασκήσουν ούτε τώρα το δικαίωμά τους, η Quest θα μπορεί να επαναγοράσει το ποσοστό τους με προσυμφωνημένο μηχανισμό.

Στην επιχειρηματική αγορά, επομένως, όλοι περιμένουν την επόμενη κίνηση. Γιατί η απόφαση θα κρίνει όχι μόνο την ιδιοκτησία της ACS, αλλά και τις επόμενες ισορροπίες στις ταχυμεταφορές.

Η Cosco βγάζει περισσότερα από λιγότερα κοντέινερ

Μια ενδιαφέρουσα αντίφαση κρύβουν οι οικονομικές επιδόσεις της Piraeus Container Terminal, της εταιρείας που διαχειρίζεται τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά για την Cosco.

Το 2025 η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων υποχώρησε κατά 5,95%, αλλά τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 317,9 εκατ. ευρώ. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών στα 36,1 εκατ. ευρώ, από 26,6 εκατ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, λιγότερα κοντέινερ απέφεραν περισσότερα χρήματα. Το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά είναι ότι η κερδοφορία ενισχύθηκε παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις αλλαγές στις θαλάσσιες διαδρομές.

Το ερώτημα πλέον είναι εάν αυτή η επίδοση μπορεί να διατηρηθεί και πόσο θα επηρεαστεί από το νέο κύμα αυξήσεων στα ναυτιλιακά καύσιμα.

Η Meridiam προσέγγισε την Τράπεζα Κύπρου για το GSI

Την διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου προσέγγισε η γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam, προκειμένου να έχει συμμετοχή στο κοινοπρακτικό σχήμα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου GSI.

Τα ανώτατα στελέχη της τράπεζας θεωρούν δεδομένο ότι εφόσον προχωρήσει το έργο θα αποτελέσουν μέρος του κοινοπρακτικού σχήματος.

Μην ξεχνάμε βέβαια ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, αποτελεί ένα σύνθετο γεωπολιτικό και οικονομικό εγχείρημα που έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς σοβαρά προβλήματα όπως τα; συνεχή σενάρια και συζητήσεις για ανασχεδιασμό ή αλλαγή της πορείας του καλωδίου προκειμένου να αποφευχθούν θερμά επεισόδια ή νομικές εμπλοκές με την Άγκυρα.

Κάτι… κινείται στην EN.A. Growth της Euronext Athens

Σήμερα θα μπουν για πρώτη μέρα σε διαπραγμάτευση οι μετοχές της Verallis στην «μικρή» αγορά EN.A. Growth της Euronext Athens. Μάλιστα με αφορμή τη νέα εισαγωγή θα γίνει ειδική τελετή έναρξης της συνεδρίασης. Η Verallis είναι μία εταιρεία συμβούλων και μπαίνει σε μία αγορά, αυτή της EN.A. Growth του ελληνικού χρηματιστηρίου, που έχει αρχίσει να έχει αρκετή ζήτηση τελευταία από μικρότερου μεγέθους εταιρείες οι οποίες θέλουν να αναπτυχθούν μέσω της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Μάλιστα οι πληροφορίες μας λένε ότι σύντομα θα μπουν και άλλες τρεις με τέσσερις εταιρείες κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για της ΕΝ.Α από εταιρείες που φιλοδοξούν να περάσουν εφόσον αναπτυχθούν στην Κύρια Αγορά όπως έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν.

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