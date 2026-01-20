Το δείπνο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο

Με τον πρωθυπουργό δείπνησε την περασμένη Παρασκευή η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ το παρών έδωσε και ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος.

Σε ανάρτησή της κυρία Γκιλφόιλ, αφού ενημέρωσε για το δείπνο, ανέφερε ότι κατά τη διάρκειά του αντάλλαξε απόψεις με τους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσάκο «για τη δυναμική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας στις επιχειρήσεις, την ενέργεια και τη ναυτιλία -τομείς που θα συνεχίσουν να προωθούν την καινοτομία και να συνδέουν τις οικονομίες μας το 2026 και πέρα».

I enjoyed a great dinner discussion Friday night with @PrimeMinisterGR Mitsotakis and Nikos Tsakos. We exchanged views on the dynamic U.S.–Greece partnership in business, energy, and shipping—sectors that will continue to drive innovation and connect our economies in 2026 and… pic.twitter.com/GT1NlANaPW — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 20, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

Ο Φειδίας θέλει να συνεργαστεί με την Καρυστιανού αλλά δεν παίρνει το μέρος της για τις αμβλώσεις

Τι ακριβώς εκπροσώπησαν οι κυβερνητικοί που πήγαν στην κηδεία της Ειρήνης;