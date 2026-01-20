search
20.01.2026 18:12

Το δείπνο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο

20.01.2026 18:12
gilfoli mitsotakis- tsakos – new

Με τον πρωθυπουργό δείπνησε την περασμένη Παρασκευή η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ το παρών έδωσε και ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος.

Σε ανάρτησή της κυρία Γκιλφόιλ, αφού ενημέρωσε για το δείπνο, ανέφερε ότι κατά τη διάρκειά του αντάλλαξε απόψεις με τους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσάκο «για τη δυναμική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας στις επιχειρήσεις, την ενέργεια και τη ναυτιλία -τομείς που θα συνεχίσουν να προωθούν την καινοτομία και να συνδέουν τις οικονομίες μας το 2026 και πέρα».

1 / 3