Ο Φειδίας θέλει να συνεργαστεί με την Καρυστιανού αλλά δεν παίρνει το μέρος της για τις αμβλώσεις

Κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο ετοιμάζεται να ιδρύσει ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας και μάλιστα σκέφτεται να προτείνει στη Μαρία Καρυστιανού να συνεργαστούν.

«Στην Ελλάδα βλέπω τι κάνει η κυρία Καρυστιανού και ίσως να της προτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να κάνουμε μια συνεργασία με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ΑΝΤ1.

Ο Φειδίας πήρε αποστάσεις που έκανε η Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας «εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις γιατί η κοινωνία δεν θα είναι τόσο καλή αν δεν τις επιτρέπει»

Για την κριτική που δέχεται στην Κύπρο είπε. «Η ομάδα μου είναι καλή και σοβαρή. Στο κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας Αφήσαμε αφήσαμε όλο τον κόσμο να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετοί που δεν έκαναν για τη δουλειά αλλά ο κόσμος θα αποφασίσει αν τους θέλει, εγώ δεν τους κόβω. Έχουμε 200 άτομα μέχρι τώρα και θα εκλεγούν 56».

