search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 17:31
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 15:38

Ο Φειδίας θέλει να συνεργαστεί με την Καρυστιανού αλλά δεν παίρνει το μέρος της για τις αμβλώσεις

20.01.2026 15:38
feidias

Κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο ετοιμάζεται να ιδρύσει ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας και μάλιστα σκέφτεται να προτείνει στη Μαρία Καρυστιανού να συνεργαστούν.

«Στην Ελλάδα βλέπω τι κάνει η κυρία Καρυστιανού και ίσως να της προτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να κάνουμε μια συνεργασία με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ΑΝΤ1.

Ο Φειδίας πήρε αποστάσεις που έκανε η Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας «εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις γιατί η κοινωνία δεν θα είναι τόσο καλή αν δεν τις επιτρέπει»

Για την κριτική που δέχεται στην Κύπρο είπε. «Η ομάδα μου είναι καλή και σοβαρή. Στο κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας Αφήσαμε αφήσαμε όλο τον κόσμο να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετοί που δεν έκαναν για τη δουλειά αλλά ο κόσμος θα αποφασίσει αν τους θέλει, εγώ δεν τους κόβω. Έχουμε 200 άτομα μέχρι τώρα και θα εκλεγούν 56».

Διαβάστε επίσης

Στραβελάκης για Καρυστιανού: «Για όλα ρωτήθηκε, η ίδια δεν απάντησε» (Video)

Τσίπρας – Καρυστιανού: Mια αντιπαράθεση γεννιέται – Ποιος θα «ορίσει» το αφήγημα και ποιος θα κερδίσει το δικαίωμα της εκπροσώπησης;

Η Καρυστιανού κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι διαστρέβλωσαν τις δηλώσεις της περί αμβλώσεων, αλλά ξαναμιλά για την ανάγκη «δημοσίου διαλόγου» για το θέμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nosokomeio_0807_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην εντατική του «Αγλαΐα Κυριακού» 14χρονο παιδί με γρίπη

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

tap-athina
BUSINESS

Η TAP ξεκινά πτήσεις προς την Αθήνα – Πότε θα γίνει το πρώτο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα

Untitled design
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Φεβρουάριος 2026

aktor
BUSINESS

Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 17:27
nosokomeio_0807_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην εντατική του «Αγλαΐα Κυριακού» 14χρονο παιδί με γρίπη

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

tap-athina
BUSINESS

Η TAP ξεκινά πτήσεις προς την Αθήνα – Πότε θα γίνει το πρώτο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα

1 / 3