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06.10.2026 08:10

Capital Maritime Finance: Νέος ναυτιλιακός κολοσσός με 36 containerships και εξασφαλισμένα έσοδα 3,9 δισ. δολαρίων

06.10.2026 08:10
Capital Maritime Finance

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Ένα νέο μεγάλο ναυτιλιακό «στοίχημα» ετοιμάζεται να περάσει από το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η Capital Maritime Finance, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, δημιουργεί έναν ισχυρό στόλο containerships και προετοιμάζει την είσοδό της στο Euronext Athens.

Η εταιρεία διαθέτει ή έχει υπό ναυπήγηση συνολικά 36 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εκ των οποίων 13 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και 23 κατασκευάζονται. Η συνολική μεταφορική τους ικανότητα ξεπερνά τα 148.000 TEU.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη ορατότητα στα μελλοντικά έσοδα. Η Capital Maritime Finance διαθέτει περίπου 3,9 δισ. δολάρια συμβασιοποιημένων εσόδων, καθώς το σύνολο των διαθέσιμων ημερών του στόλου είναι ναυλωμένο έως το 2034.

Η μέση υπολειπόμενη διάρκεια των ναυλοσυμφώνων διαμορφώνεται στα 9,5 χρόνια, ενώ στους πελάτες περιλαμβάνονται μεγάλοι διεθνείς όμιλοι, όπως η CMA CGM και η DP World/Unifeeder.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 1,8 δισ. δολαρίων έως το 2028, το οποίο αφορά κυρίως το μεγάλο ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Ο νέος στόλος σχεδιάζεται με βάση τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ναυτιλίας. Περιλαμβάνει πλοία διπλού καυσίμου LNG, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και με δυνατότητα ηλεκτροδότησης από τη στεριά στα λιμάνια.

Η είσοδος της Capital Maritime Finance στην ελληνική κεφαλαιαγορά αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς ενισχύει την παρουσία του ναυτιλιακού κλάδου στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε μία περίοδο κατά την οποία η ελληνική αγορά επιδιώκει να προσελκύσει μεγαλύτερες εταιρείες διεθνούς εμβέλειας.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο τη διανομή μέρους των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών σε τριμηνιαία βάση, επιχειρώντας να προσφέρει στους επενδυτές σταθερή μερισματική ροή.

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