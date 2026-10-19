Ο φόβος για «Γαλλία», η πραγματική σχέση Σαμαρά – Καραμανλή, ο καβγάς ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις, ο «Άραβας» Δένδιας και τα δύσκολα ψηφοδέλτια για 4

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Τι φοβάται η κυβέρνηση και δείχνει τέτοια πρεμούρα να μην… έρθουν και εδώ διαδηλώσεις σαν αυτές της Γαλλίας;

Ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω, αλλά μπορεί να φταίει που είναι και Δευτέρα και δεν αφομοιώνω εύκολα τις… φοβερές αναλύσεις των κυβερνητικών στελεχών για το γαλλικό φαινόμενο.

Αν όντως οι διαδηλώσεις στη Γαλλία είναι αποτέλεσμα των… μεταναστών και της Ακροαριστεράς, δεν πρέπει να φοβάται τίποτα: ούτε τόσους μετανάστες έχουμε όσους η Γαλλία ούτε τέτοια ισχυρή Ακροαριστερά, όπως είναι ο Μελανσόν.

Εκτός εάν αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι η αιτία των διαδηλώσεων είναι η απουσία κοινωνικών πολιτικών, η έλλειψη κονδυλίων για την Παιδεία, η λιτότητα, το στεγαστικό και άλλα τέτοια, όμορφα, ωραία και θαυμαστά νεοφιλελεύθερα –που λέει κι ο Σαμαράς– κατορθώματα.

Τι συμβαίνει πραγματικά με Σαμαρά και Καραμανλή

Τελικά δεν τα έχουν χαλάσει και τόσο, όσο θα ήθελαν στην κυβέρνηση, ο Σαμαράς και ο Καραμανλής. Δηλαδή, ναι μεν ο Καραμανλής δεν θα στηρίξει το κόμμα Σαμαρά και θα αποφύγει νέες κοινές δημόσιες εμφανίσεις μαζί του, αλλά αυτό απέχει πολύ από το «στηρίζω τη ΝΔ με τη σημερινή ηγεσία της». Και όταν λέμε πολύ, εννοούμε πολύ.

Μάλιστα, δεν πρόκειται να βάλει «stop» σε όσα στελέχη καραμανλικής προέλευσης θελήσουν να πάνε στο κόμμα Σαμαρά.

Άρα, η ζωή συνεχίζεται κανονικά στα γαλάζια αλώνια και όπως την ξέραμε μέχρι να δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση περί ρήξης…

Κόμμα δεν έχουμε, πρόγραμμα όμως αρχίσαμε να έχουμε…

Ο Αντώνης Σαμαράς εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το νέο κόμμα, αλλά όσο περνά ο καιρός αρχίζει να ανοίγει εκείνα που αφορούν… το πρόγραμμά του. Και μάλιστα με ενδιαφέρουσα κατεύθυνση.

Μίλησε για «κοινωνικό φιλελευθερισμό», επιτέθηκε στη «νεοφιλελεύθερη» κυβερνητική πολιτική και στην καρτελοποίηση της οικονομίας, ζήτησε ΦΠΑ 13% στην εστίαση, φθηνότερη ενέργεια και ειδική τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με δυο λόγια, ο πρώην πρωθυπουργός δεν επιχειρεί να χτυπήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη μόνο από τα δεξιά, με αιχμή τα εθνικά θέματα. Δοκιμάζει να τον πιέσει και από τα… αριστερά στην οικονομία.

Κόμμα λοιπόν δεν έχουμε ακόμη. Πρόγραμμα, όμως, αρχίσαμε να διακρίνουμε. Και αυτό ίσως λέει περισσότερα από πολλές διαρροές περί ημερομηνίας ανακοινώσεων.

Κουραστικός ο καβγάς στην Κεντροαριστερά

Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να το ξαναδεί αυτό με τις σχέσεις του με το ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος δεν θέλει να… μαλώνει, λέει. Αλλά οι «από κάτω» προκαλούν όλο φασαρίες και καβγάδες.

Και, καλά, οι Πασόκοι δεν χάνουν ευκαιρία να απαντήσουν και να δυναμιτίσουν έτι περαιτέρω την κατάσταση, διότι υστερούν δημοσκοπικά και μόνο έτσι μπορούν να ελπίζουν ότι θα ανατρέψουν τους συσχετισμούς.

Το να βγαίνει όμως ο καθένας από την ΕΛΑΣ και να στοχεύει στο ΠΑΣΟΚ, συνήθως με εντελώς άτεχνο και άκομψο τρόπο, όπως με την αφίσα του Ανδρουλάκη με τον Μητσοτάκη σχεδόν α λα Μπρέζνιεφ – Χόνεκερ, δεν είναι ενδεδειγμένη πολιτική. Ίσως σε κάτι τέτοιες αστοχίες και ευρεσιτεχνίες πρέπει να αναζητήσει και το… φρενάρισμα που έχει στις δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας.

Από την άλλη, ούτε το ΠΑΣΟΚ ευνοεί αυτή η κατάσταση. Μπορεί να πλήττει τον Τσίπρα, αλλά δεν κερδίζει κάτι. Γενικά, η εικόνα αυτή της Κεντροαριστεράς είναι πολιτικά απεχθής.

Ο Άδωνις και η… «προεδράρα»

«Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμανλή δεν υπάρχει», διακήρυξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκτιμώντας μάλιστα ότι η πολιτική «συμβίωση» του πρώην πρωθυπουργού με τον Αντώνη Σαμαρά έχει τελειώσει.

Και δεν πρόκειται για στιγμιαία έξαρση… καραμανλισμού. Η «Καθημερινή» αποκάλυψε ότι σε πρόσφατη συνάντησή τους ο υπουργός Υγείας προσφώνησε τον Κώστα Καραμανλή, μπροστά σε κόσμο, «προεδράρα μου».

Βέβαια, ο Άδωνις είχε δηλώσει ήδη από τον Μάιο ότι «ο Καραμανλής είναι η ΝΔ». Κάπως έτσι η πολιτική αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά συναρπαστικό άθλημα: παλιές διαχωριστικές γραμμές ξεθωριάζουν και νέες φιλίες ανθίζουν.

Ιδίως όταν στο βάθος υπάρχουν ένας Σαμαράς, μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση και –ποιος ξέρει;– η συζήτηση για την επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Μήπως είναι αργά για την Αττική, Νίκο;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε το Αιγάλεω για να γιορτάσει τα 45 χρόνια από τη νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου και η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ρίξει περισσότερα από 80 κλιμάκια στην Αττική, γνωρίζοντας ότι εκεί βρίσκεται μία από τις μεγάλες αδυναμίες του: στο Λεκανοπέδιο οι επιδόσεις του παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από εκείνες της περιφέρειας.

Σωστή, λοιπόν, η στροφή στις παλιές λαϊκές γειτονιές του ΠΑΣΟΚ και σωστός ο συμβολισμός του Αιγάλεω. Μόνο που γεννάται ένα ερώτημα: μήπως άργησες λίγο, Νίκο;

Γιατί χωρίς επιστροφή στην Αττική, η συζήτηση για πρωτιά δύσκολα βγαίνει αριθμητικά.

Ο Δένδιας προσπαθεί να προλάβει κρίσεις

Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία είχε περισσότερο βάθος απ’ όσο φάνηκε αρχικά.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει εκεί την πυροβολαρχία Patriot, συμβάλλοντας εμπράκτως στην άμυνα του βασιλείου, την ώρα που το Ριάντ προχώρησε στη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας με Τουρκία και Πακιστάν.

Μια εξέλιξη που προφανώς δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη στην Αθήνα. Ο υπουργός Άμυνας συναντήθηκε τόσο με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν όσο και με τον Σαουδάραβα ομόλογό του.

Και ίσως εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον: ο Δένδιας φαίνεται να προσπαθεί να προλάβει κρίσεις στην εξωτερική πολιτική πριν αυτές εκδηλωθούν.

Διότι καλές οι στρατηγικές σχέσεις, αλλά χρειάζεται πού και πού να ελέγχεις και προς τα πού κοιτάζουν οι… στρατηγικοί σου εταίροι.

Ψάχνουν υποψήφιους – και δύσκολα βρίσκουν

Δεν είναι εύκολη δουλειά οι… εκλογές. Μιλώ για τα κόμματα που έχουν μαζευτεί ένα… σωρό και θέλουν να κατέβουν στις εκλογές, ελπίζοντας στην είσοδό τους στη Βουλή – ή έστω στο 1,5% που εξασφαλίζει κρατική χρηματοδότηση, αλλά και διαπραγματευτική ικανότητα για συμμαχίες μετά τις κάλπες, ίσως και ενόψει δεύτερων εκλογών.

Και δεν είναι εύκολη δουλειά, διότι πρέπει να βρεθούν… υποψήφιοι να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Για την ακρίβεια, αυτό δεν είναι προϋπόθεση για να κατέβει ένα κόμμα στις εκλογές, καθώς μπορεί να έχει ελάχιστους σε κάθε νομό. Είναι όμως θετική συνθήκη για να πετύχει ποσοστά.

Μαθαίνω, λοιπόν, ότι τουλάχιστον τέσσερα κόμματα έχουν δυσκολίες – έως ανυπέρβλητες, μάλιστα: η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καρυστιανού, η Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου, το ΜέΡΑ25 του Βαρουφάκη και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη.

Από τους τέσσερις, σε καλύτερη θέση είναι μάλλον ο Κασσελάκης, που διατηρεί έναν μηχανισμό ανά την Ελλάδα.

Δεν μιλάω για τη ΝΙΚΗ, που έχει δομικό πρόβλημα…

Ο Μυλωνάς επιστρέφει στις ασφάλειες με μεγάλες φιλοδοξίες

Ο Παύλος Μυλωνάς ανοίγει ξανά για την Εθνική Τράπεζα την πόρτα της ασφαλιστικής αγοράς, αυτή τη φορά μέσω της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης. Η συμφωνία για την απόκτηση του 30% της ασφαλιστικής, με τίμημα που σύμφωνα με δημοσιεύματα προσεγγίζει τα 80 εκατ. ευρώ, συνοδεύεται από μακροχρόνια αποκλειστική συνεργασία στη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων. Για την Εθνική το στοίχημα δεν περιορίζεται στη μετοχική συμμετοχή.

Είναι η αξιοποίηση του τεράστιου πελατολογίου της για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η ενδιαφέρουσα πλευρά της υπόθεσης: οι τράπεζες αναζητούν διαρκώς νέες πηγές κερδοφορίας πέρα από τους τόκους. Για τους πελάτες, ωστόσο, το ερώτημα είναι διαφορετικό. Θα αποκτήσουν περισσότερες και καλύτερες ασφαλιστικές επιλογές ή θα δεχθούν ακόμη μεγαλύτερη εμπορική πίεση από τα τραπεζικά δίκτυα;

Ο Εξάρχου προειδοποιεί και στέλνει λογαριασμό στις Βρυξέλλες

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου δεν μάσησε τα λόγια του για την ενεργειακή κρίση που απειλεί την Ευρώπη. Ο επικεφαλής της AKTOR ζήτησε επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και μειώσεις στα τέλη διαμετακόμισης φυσικού αερίου, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις ο πληθωρισμός κινδυνεύει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Το ενδιαφέρον, βεβαίως, βρίσκεται και στην επιχειρηματική διάσταση των δηλώσεών του. Η AKTOR ενισχύει την παρουσία της στην αγορά ενέργειας, ενώ σε συνεργασία με τη Motor Oil προωθεί πλωτή μονάδα LNG στον Κορινθιακό, δυναμικότητας 4,5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως. Επομένως, ο Εξάρχου δεν μιλά μόνο ως παρατηρητής των ευρωπαϊκών εξελίξεων, αλλά και ως επιχειρηματίας με σημαντικά συμφέροντα στον ενεργειακό χάρτη. Το ερώτημα είναι αν οι Βρυξέλλες θα ακούσουν τις προειδοποιήσεις ή θα αφήσουν επιχειρήσεις και καταναλωτές να πληρώσουν τον επόμενο λογαριασμό.

Η ιδιαιτερότητα της Capital Maritime Finance σε σχέση με τις άλλες 2 ναυτιλιακές του Euronext Athens

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η επιτυχής εισαγωγή της Capital Maritime Finance του Βαγγέλη Μαρινάκη στο ελληνικό χρηματιστήριο καθώς πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens, χωρίς παράλληλη διαπραγμάτευση σε άλλη αγορά. Υπενθυμίζουμε ότι οι άλλες δύο εισαγωγές Star Bulk Carriers του Γιώργου Παππά και Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου είναι παράλληλα εισηγμένες και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η επιλογή της Αθήνας ως αγοράς εισαγωγής αποτελεί από μόνη της μια σημαντική παράμετρο, καθώς φέρνει πιο κοντά την εγχώρια κεφαλαιαγορά με έναν από τους ισχυρότερους κλάδους της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Πρώτος «διορθωτικός» μήνας, μέχρι στιγμής, για το 2026 ο Οκτώβριος

Πάντως μέχρι στιγμής ο Οκτώβριος είναι ο πρώτος «διορθωτικός» μήνας του 2026 για τη Euronext Athens μετά από ένας εξάμηνο συνεχούς ανόδου για το γενικό δείκτη. Βέβαια ο μήνας δεν έχει τελειώσει καθώς απομένουν ακόμα εννέα συνεδριάσεις για να δούμε αν η αγορά θα προλάβει να «γυρίσει» σε θετικό πρόσημο και να συνεχιστεί το ανοδικό σερί του 2026.

Παρόλα αυτά ο Γενικός Δείκτης καταγράφει υψηλά κέρδη από την αρχή του έτους, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι των περισσότερων διεθνών αγορών, με βασικό μοχλό την αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά και τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των αποτιμήσεων και της εταιρικής κερδοφορίας.

Διαβάστε επίσης

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ για τα έτη 2026 και 2027 – Όλα όσα περιλαμβάνει



Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στο μήνυμα Μητσοτάκη: «Τα νοικοκυριά άρχισαν να παγώνουν από τον Οκτώβρη»

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η αλλαγή δεν είναι ανάμνηση, είναι δικαίωμα» – Μήνυμα από την ομιλία του για τα 45 χρόνια από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ