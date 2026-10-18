Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στο μήνυμα Μητσοτάκη: «Τα νοικοκυριά άρχισαν να παγώνουν από τον Οκτώβρη»

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Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν πυρά κατά της κυβέρνησης. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται οι κυβερνητικές επιλογές για την οικονομία, το κόστος ζωής και την ενεργειακή πολιτική, με την αντιπολίτευση να αμφισβητεί την εικόνα που παρουσιάζει ο πρωθυπουργός για την πορεία της χώρας.

ΕΛΑΣ: Η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν 3 εκατομμύρια νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αποδομεί πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα. Πίσω όμως από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν 3 εκατομμύρια νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αποδομεί πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα.

1. Μέτρα με «ημερομηνία λήξης» 15 ημερών και πετρέλαιο θέρμανσης-σοκ

Ο κ. Μητσοτάκης διαφημίζει τις κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα, αποσιωπώντας επιμελώς ότι έχουν ημερομηνία λήξης τις 31 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση προσφέρει προσωρινή στήριξη μόλις δύο εβδομάδων, αρνούμενη να απαντήσει στο αμείλικτο ερώτημα: Τι θα γίνουν οι πολίτες τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο; Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση παρουσιάζει ως «ανακούφιση» το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55–1,60 €/λίτρο, δηλαδή 40% με 50% ακριβότερο σε σχέση με την περσινή αφετηρία των 1,10 €/λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κρύβει ότι στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, τα διυλιστήρια των 1,3 δισ. ευρώ έκτακτων υπερκερδών προσφέρουν ακριβώς 0 λεπτά έκπτωση, με το κράτος να πληρώνει 100% την επιδότηση από τους φόρους των ίδιων των καταναλωτών!

2. Φιέστες για την αποθήκευση ενέργειας για να κρυφτεί η εγκληματική ολιγωρία

Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για τα εγκαίνια ιδιωτικών μονάδων μπαταριών, κρύβοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει μόλις 0,7 GW αποθήκευσης έναντι 3,7 GW της Πορτογαλίας. Εξαιτίας της πολυετούς καθυστέρησης της ΝΔ στις υποδομές, το 2025 πετάχτηκαν κυριολεκτικά στον αέρα 2 TWh πράσινης ενέργειας, κρατώντας τη χώρα όμηρο του ακριβού φυσικού αερίου και μετατρέποντας το «φθηνό» πράσινο ρεύμα σε υπερκέρδη για λίγους παραγωγούς.

3. «Ηλεκτροσόκ» στα πράσινα τιμολόγια και γιγάντωση της ενεργειακής φτώχειας

Ενώ η κυβέρνηση ωραιοποιεί την κατάσταση, 3 εκατομμύρια νοικοκυριά στα πράσινα τιμολόγια αντιμετωπίζουν νέα αύξηση 12% για τον Οκτώβριο, με τις τιμές να φτάνουν έως και τα 34,7 λεπτά/kWh. Τα στοιχεία της Eurostat είναι αμείλικτα: 1 στους 5 πολίτες (20%) αδυνατεί να θερμάνει το σπίτι του, ενώ η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις ενεργειακής ανασφάλειας στην ΕΕ.

Η Προοδευτική Αντιπρόταση της ΕΛ.Α.Σ.

Ο Τομέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ξεκαθαρίζει ότι η ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό. Δεσμευόμαστε για άμεσες, δομικές ρήξεις:

– Ανώτατο πλαφόν στα καύσιμα στην αντλία: 1,40 €/λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,80 €/λίτρο στο diesel κίνησης, με επιβολή υποχρεωτικού πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους, μείωση του ΕΦΚ στο μισό και του ΦΠΑ στο 13%.

– Μεσοσταθμική μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος: Με ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε σταθερή, προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, σύναψη προθεσμιακών συμβολαίων εκτός Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ανάκτηση του δημόσιου στρατηγικού ρόλου της ΔΕΗ και απόλυτη προστασία από διακοπές ρεύματος σε ευάλωτες οικογένειες.

– Πραγματική Ενεργειακή Δημοκρατία: Ίδρυση Δημοτικών Ενεργειακών Κοινοτήτων (1 GW) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για μηδενισμό του ενεργειακού κόστους σε Δήμους/ΔΕΥΑ και χρηματοδότηση κοινωνικού τιμολογίου.

– Εγχώρια Πράσινη Αλυσίδα Αξίας: Δημιουργία γραμμής συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρισμού ώστε η πράσινη μετάβαση να σημαίνει εγχώρια προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας, όχι απλή εισαγωγή εξοπλισμού.

Η κοινωνία δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές αναρτήσεις που αποσιωπούν ότι ισχύουν για μόνον 15 μέρες. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή και μια προοδευτική διακυβέρνηση που βάζει τις ανάγκες των πολλών πάνω από τα κέρδη των καρτέλ.

ΚΚΕ: Η αγωνιστική σκυτάλη μπορεί και πρέπει να περάσει στην Ελλάδα

Αυτό που στιγμάτισε τη Σύνοδο Κορυφής και φυσικά δεν αναφέρεται στην ανάρτηση Μητσοτάκη είναι οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις λαού και νεολαίας στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία και αλλού, όπου στο στόχαστρο μπαίνει η πολιτική του κέρδους και της πολεμικής προετοιμασίας, στον βωμό των οποίων όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως και η ελληνική, θυσιάζουν τις λαϊκές ανάγκες.

Οι λαοί της Ευρώπης, ανάμεσά τους και ο ελληνικός, δεν πρόκειται να περιμένουν πότε θα τα βρουν στην ΕΕ, ώστε κάποια στιγμή η Κομισιόν να παρουσιάσει τις προτάσεις της, που πάλι θα είναι προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων καλώντας

τους λαούς “να κάνουν οικονομία”.

Και στην Ελλάδα με την “ισχυρή φωνή στην Ευρώπη”, όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, τα σπίτια του λαού έχουν αρχίσει να παγώνουν από τα μέσα Οκτώβρη, την ώρα που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως τα διυλιστήρια, βλέπουν τα κέρδη τους

να τετραπλασιάζονται.

Γι αυτό τις επόμενες μέρες, η αγωνιστική σκυτάλη μπορεί και πρέπει να περάσει στην Ελλάδα με το ΚΚΕ να πρωτοστατεί σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί ούτε χρόνος για άλλη αναμονή υπάρχει, ούτε χώρος για νέες αυταπάτες και δήθεν σωτήρες, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και των δεσμεύσεων της ΕΕ. Για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση αποδεικνύει 8 χρόνια τώρα πως το μόνο που την νοιάζει είναι να εξυπηρετήσει τα καρτέλ

Δεν το βλέπουμε να συνεχίζει για καιρό ακόμα τα «κυριακάτικα μηνύματά» του ο κ. Μητσοτάκης. Είναι τέτοια η ένδεια των πολιτικών του και τόσο αναποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, που ο πρωθυπουργός απλώς εκτίθεται, αραδιάζοντας επιμέρους έργα και εκτοξεύοντας υποσχέσεις άνευ αντικρίσματος.

Φαίνεται και στη σημερινή του ανάρτηση:

– Ο κ. Μητσοτάκης γύρισε με άδεια χέρια από τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά προσπαθεί να πείσει (ποιον άραγε;) ότι η ΕΕ «θα» συζητήσει μέτρα για την ενεργειακή κρίση χάρη στη δική του παρέμβαση.

– Ο πρωθυπουργός λέει στους πολίτες ότι δεν πειράζει που η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτοξεύτηκε, γιατί… τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Και σιγά μην εξηγήσει γιατί δεν μειώνει τον ΕΦΚ στα κατώτερα ευρωπαϊκά όρια όπως μετ’ επιτάσεως προτείνουμε, σιγά μην εξηγήσει γιατί δεν χτυπάει την ακρίβεια στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, επιβάλλοντας πλαφόν στο περιθώριο διύλισης και έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

– Το ίδιο κάνει και στο θέμα της καλπάζουσας ακρίβειας στα καύσιμα κίνησης, σε βενζίνη και πετρέλαιο. Ο Κυρ. Μητσοτάκης διαβεβαιώνει τους πολίτες πως «ξέρει ότι» περνάνε δύσκολα, «αλλά κρατάμε δυνάμεις» για τα δυσκολότερα. Με άλλα λόγια: οι τιμές θα συνεχίσουν τον ανήφορο, αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ θα κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα.

Στην πράξη ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί μετά την ΔΕΘ να αμυνθεί στις κατατεθειμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του μόνου κόμματος που ασκεί αντιπολίτευση εναντίον των καρτέλ και του μηχανισμού φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας.

O ΣΥΡΙΖΑ, τεκμηριωμένα και θεσμικά:

1. Έχει καταθέσει πρόταση νόμου για πραγματική αντιμετώπιση της ακρίβειας

2. Έχει προτείνει τροπολογίες για πλαφόν στο κέρδος των διυλιστηρίων και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης

3. Καταθέτει πρόταση για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων, το σχέδιο «Ηρακλής» και τις κρατικές εγγυήσεις των 20 δισ. ευρώ στα αρπακτικά των funds και των servicers.

Αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύει καθημερινά, 8 χρόνια τώρα, πως το μόνο που την νοιάζει είναι να εξυπηρετήσει τα καρτέλ και αφήνει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αιχμή τις προγραμματικές του θέσεις, όπως για την αναδιάρθρωση του ΕΦΚΑ και τη μετατροπή του σε μοχλό ανάπτυξης, με τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του στεγαστικού προβλήματος, καλεί όλους τους προοδευτικούς πολίτες σε πλατιά συστράτευση για να απαλλαγεί η χώρα από το καθεστώς Μητσοτάκη.

Υ.Γ.: Δυστυχώς δεν μας προκαλεί καμιά εντύπωση η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς από τον κ. Μητσοτάκη στο δεύτερο δυστύχημα στη Motor Oil μέσα σε μια εβδομάδα. Οι ζωές των εργατών δεν έχουν καμιά αξία σε μια Ελλάδα που τη διαφεντεύουν τα μεγάλα συμφέροντα σε ενορχήστρωση Μαξίμου.

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