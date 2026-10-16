Οι δημοσκοπήσεις ανησυχούν το Μαξίμου, τα «δώρα» Καραμανλή – Ανδρουλάκη, το τηλεφώνημα Μητσοτάκη – Σαββίδη και οι παραιτήσεις για Τσίπρα

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Καλημέρα σας

Δεν πρέπει να υπάρχει ενθουσιασμός στο Μαξίμου από τις πρώτες δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου – τουναντίον.

Opinion Poll, Alco και Marc καταγράφουν μικρή μεν, αλλά διακριτή πτώση των γαλάζιων ποσοστών. Το πρόβλημα δεν είναι η πτώση από μόνη της, αλλά η τάση και η εμπέδωση μιας εικόνας που δείχνει παντελή έλλειψη δυναμικής, παρά τα οικονομικά μέτρα από τη ΔΕΘ και μετά.

Κι ακόμα δεν μπήκαμε στα… έγκατα του χειμώνα!

Η μάχη της Κεντροαριστεράς

Και οι τρεις δημοσκοπήσεις φαίνεται να συμφωνούν και σε δύο ακόμα μεγέθη.

Το πρώτο αφορά στην Κεντροαριστερά, καθώς παραμένει – ή και παγιώνεται; – μια σαφής διαφορά ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, αν και κάπως μειωμένη.

Ο Τσίπρας όντως δείχνει φρεναρισμένος για τα καλά, αλλά το ΠΑΣΟΚ στερείται… ελατηρίων, καθώς από τη… βροχή της αδυναμίας των άλλων κερδίζει σταγόνες ή έστω ποτηράκια! Δεν εγκαταλείπει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα η ανατροπή.

Το δεύτερο εύρημα αφορά στην άνετη είσοδο της Συμμαχίας Ελλήνων, του κόμματος δηλαδή στο οποίο δήλωσε την υποστήριξή του ο Κασιδιάρης. Μάλιστα…

Καραμανλής και Ανδρουλάκης έφεραν καλά νέα στο Μαξίμου

Οι τελευταίες ημέρες πιθανόν να αποδειχθούν ακόμα περισσότερο ενδιαφέρουσες πολιτικά απ’ όσο φαίνονται με την πρώτη ματιά. Δεν είναι μόνο η αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – ένας φανταχτερός πάταγος σε ένα από τα πιο γελοία τραμπικά πειράματα.

Είναι κυρίως δύο τοποθετήσεις κεντρικών, όπως και να το κάνει κανείς, «παικτών» στο πολιτικό πεδίο. Και οι δύο τοποθετήσεις ακούστηκαν μάλλον θετικά στο Μαξίμου, εκτιμώ. Ο πρώτος έπληξε Σαμαρά και ο δεύτερος «έκαψε» Δένδια:

Ο Κώστας Καραμανλής λοιπόν, άφησε να διαρρεύσει συζήτησή του με δημοσιογράφο – τον πάντοτε φίλο του Τάκη Χατζή -, σύμφωνα με την οποία διαχωρίζει τη θέση του από τον Αντώνη Σαμαρά και δεν πρόκειται να δώσει την παραμικρή στήριξη στο νέο κόμμα που εκείνος ετοιμάζει.

Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνουν από κάτω οι Καραμανλικοί, αλλά το μήνυμα είναι μάλλον σαφές. Αλλά για να πάρει τέτοια θέση, μυρίζομαι γενικότερο… ντιλ. Θα φανεί…

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξέκοψε ξανά το σενάριο συνεργασίας με τη ΝΔ, με οποιαδήποτε ηγεσία. Μάλιστα, για να «κάψει» τα σενάρια περί συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – κόμματος Σαμαρά με πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο, φρόντισε να ξεκαθαρίσει την άποψή του πως μιας κυβέρνησης συνεργασίας ηγείται ο αρχηγός του πρώτου κόμματος!

Η δήλωσή του θεωρήθηκε ως «κόψιμο» του σεναρίου για Νίκο Δένδια, αλλά και ως «χείρα βοηθείας» στον… Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με τα σημερινά δεδομένα θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος στις εκλογές.

Μετά από αυτό ακούω με προσοχή όσους λένε πως η Χαριλάου θα ανακουφιστεί με μια αυτοδυναμία Μητσοτάκη περισσότερο κι από τον ίδιο τον Μητσοτάκη…

Μητσοτάκης και Σαββίδης για τη νέα Τούμπα

Βλέπω ότι μετά από το… Καραϊσκάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπιασε και την… Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει κι αυτός το νέο γήπεδό του και μάλλον με αυτή την αφορμή υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, με τον πρωθυπουργό.

Έμαθα ότι το… τηλεφωνικό μενού είχε και κάτι παράπονα του Σαββίδη για την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και τον… ευρύτερο ΠΑΟΚ με την παρουσία του Τέλη Μυστακίδη, καθώς ο ανταγωνισμός τους μεγαλώνει. Αλλά το κυρίως ενδιαφέρον από την πλευρά του επιχειρηματία ήταν οι καθυστερήσεις, σε βαθμό αθέτησης υποσχέσεων, για την κρατική στήριξη στην υλοποίηση του έργου της νέας Τούμπας.

Από την πλευρά Μητσοτάκη δεν έμαθα τι ειπώθηκε προς τον ιδιοκτήτη του Open, αλλά είμαι βέβαιος ότι ήταν μια… δημιουργική και παραγωγική συζήτηση.

Παραιτήσεις ανεξάρτητων βουλευτών με το βλέμμα στην ΕΛΑΣ

Από Δευτέρα και εκτός εξαιρετικού απροόπτου θα έχουμε νέες παραιτήσεις ανεξάρτητων βουλευτών, που είχαν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και κατευθύνονται στον Αλέξη Τσίπρα.

Το σκέφτονταν από μέρες, αλλά η πίεση από την Κουμουνδούρου επιτάχυνε τις αποφάσεις τους – απλώς δεν γινόταν να το κάνουν με βάση το τελεσίγραφο του παλιού τους κόμματος.

Δεν είναι σαφές αν θα υπάρχουν λίγες ή πολλές παραιτήσεις, αλλά θα είναι αξιοσημείωτη η κίνηση, μαθαίνω. Να σας θυμίσω ότι είναι 13 βουλευτές σε αυτή την κατηγορία, ενώ η Κουμουνδούρου συμπεριλαμβάνει και τον Γιάννη Σαρακιώτη, που πάντως έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ σε άλλες συνθήκες και δεν έχει αφήσει περιθώριο να ερμηνευτούν οι προθέσεις του ως φιλικές ή αρνητικές απέναντι στον Τσίπρα.

Μετά την Γκίλφοϊλ, ανακάλυψαν και τη διπλωματική σεμνότητα!

Έπρεπε να απομακρυνθεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ώστε η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα να ξαναθυμηθεί τους κανόνες διπλωματικής συμπεριφοράς. Ο Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε εγκύκλιο στο προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητώντας αμεροληψία, αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και μη χρησιμοποίηση δημόσιων αξιωμάτων για ιδιωτικό όφελος.

Στην Αθήνα ορισμένοι θα μπορούσαν να διαβάσουν την εγκύκλιο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κυρίως όσοι είχαν μετατρέψει τις προσωπικές σχέσεις με την Γκίλφοϊλ σε σχεδόν αυτοτελές κεφάλαιο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Τι συμβαίνει με τη Μονή Σινά;

Σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς του Γιώργου Γεραπετρίτη στην υπόθεση της Μονής Σινά προκύπτουν από τις σημερινές καταγγελίες του Παύλου Πολάκη.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε έγγραφο, με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου, το οποίο, όπως υποστηρίζει, δείχνει ότι δεν έχει οριστεί δικάσιμος για τις προσφυγές της Μονής, παρά τις αναφορές περί κρίσιμης απόφασης στις 24 Οκτωβρίου.

Ζήτησε επίσης να δημοσιοποιηθεί η συμφωνία που καλούνται να υπογράψουν οι μοναχοί, θέτοντας ερωτήματα ακόμη και για πιθανή σύνδεση με το ενεργειακό έργο GREGY. Τέτοια σύνδεση δεν έχει αποδειχθεί.

Ωστόσο, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει επί της ουσίας και να δημοσιοποιήσει τους κρίσιμους όρους της συμφωνίας. Διότι η επίκληση του εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υποκαθιστά τη διαφάνεια.

Ο Μυτιληναίος δείχνει τον κόφτη των επενδύσεων

Την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος περιγράφει ένα διαφορετικό πρόβλημα: επενδύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά σκοντάφτουν στους περιορισμούς. Ο επικεφαλής της Metlen υποστήριξε ότι η εταιρεία θα μπορούσε να φτάσει τα 2 GW σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, εάν δεν υπήρχε το όριο των 500 MW. Η τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τα εγκαίνια της μεγάλης μονάδας στη Θεσσαλία. Το ερώτημα πλέον μεταφέρεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: οι περιορισμοί εξασφαλίζουν ισορροπία στην αγορά ή φρενάρουν επενδυτικά σχέδια που η χώρα έχει ανάγκη; Γιατί, όταν οι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι διαθέτουν κεφάλαια αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν, η συζήτηση αλλάζει.

Μυλωνάς και Μεγάλου στη μάχη των ασφαλειών

Μπορεί η Εθνική Τράπεζα να πούλησε την Εθνική Ασφαλιστική, αλλά ο Παύλος Μυλωνάς δεν σκοπεύει να αφήσει το πεδίο ελεύθερο στον Χρήστο Μεγάλου. Η υπογραφή της συμφωνίας με την Allianz, για την απόκτηση του 30% της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, ανοίγει νέο κεφάλαιο στον ανταγωνισμό των δύο τραπεζιτών. Η Πειραιώς έχει πλέον υπό τον πλήρη έλεγχό της την Εθνική Ασφαλιστική, ενώ η Εθνική επιστρέφει δυναμικά στις ασφάλειες με διαφορετικό σύμμαχο. Από το 2027 αναμένεται να φανεί ποιος θα αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα το τραπεζικό του δίκτυο. Γιατί πίσω από τις ασφαλιστικές συμφωνίες υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιδίωξη: περισσότερες προμήθειες και μεγαλύτερα έσοδα από τους ίδιους πελάτες. Και εκεί ο ανταγωνισμός προβλέπεται ιδιαίτερα σκληρός.

Capital Maritime Finance: Άντλησε 300 εκατ. ευρώ με πάνω από 4 φορές υπερκάλυψη

Με μεγάλη αποδοχή του επενδυτικού κοινού ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp. Ενδεικτικό είναι ότι η συνολική ζήτηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψε το ζητούμενο ποσό των 250 εκατ. ευρώ κατά πάνω από 4 φορές, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία στην απόφαση να αυξήσει τα αντλούμενα κεφάλαια στα 300 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή.

Στις αγορές με νέο ομόλογο ετοιμάζεται να βγει η Τιτάν

Στις αγορές με έκδοση νέου ομολόγου αναμένεται να βγει, σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα ο Τιτάνας με στόχο να αναχρηματοδοτήσει προηγούμενο δάνειο. Ο όμιλος που πρόσφατα αναβαθμίστηκε από την S&P δίνοντας του την επενδυτική βαθμίδα, προχωρά με γοργά βήματα στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου των δομικών υλικών μέσω της επένδυσης στην Command Alkon, ενώ αναμένει και πολύ καλά αποτελέσματα εννεαμήνου.

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