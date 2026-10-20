Καρότο και μαστίγιο από τον Ράμα: Έβαλε κενές καρέκλες με επιγραφή «διάλογος» έξω από το γραφείο του – Απειλεί φοιτητές με απώλεια υποτροφιών και δωρεάν εκπαίδευσης

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Ανυποχώρητος παραμένει ο Αλβανός πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες διαδηλώσεων από φοιτητές και μαθητές που του ζητούν να παραιτηθεί και ενώ τα Τίρανα συνταράσσονται από βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία. Από την μία ο Ράμα καλεί σε διάλογο την εκπαιδευτική κοινότητα ενώ την ίδια ώρα απειλεί τους φοιτητές με περικοπές υποτροφιών και της δωρεάν εκπαίδευσης. Η νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη σημαδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια, όπου η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, εκτοξευτήρων νερού αλλά και πλαστικών σφαιρών.
Νωρίτερα την Τρίτη, σε μια συμβολική κίνηση προχώρησε ο, ο Έντι Ράμα, καλώντας για άλλη μια φορά τους διαδηλωτές σε διάλογο, με καρέκλες από το γραφείο του να τοποθετούνται κυκλικά μπροστά από το κυβερνητικό κτίριο, με την επιγραφή-πρόσκληση «Διάλογος».
Οι διαδηλωτές απάντησαν άμεσα κρεμώντας εικόνες από την ακραία καταστολή, αλλά και τοποθετώντας επιστολή σε μια από τις καρέκλες, με το μήνυμα «Παραιτηθείτε».
Καθηγητές και υπάλληλοι Πανεπιστημίων και άλλοι εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στις 10:00 τοπική ώρα στο Πολυτεχνείο και πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας μαζί με τους φοιτητές. Έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο ανέτρεψαν τις καρέκλες με τα καλέσματα για διάλογο, φώναξαν το σύνθημα «Κάτω η Δικτατορία – Κανένας διάλογος», ενώ υπέγραψαν αίτημα παραίτησης του πρωθυπουργού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, 1350 καθηγητές και πανεπιστημιακό προσωπικό έχουν υπογράψει αίτημα για απομάκρυνση του Εντι Ράμα από το αξίωμα και σύσταση υπηρεσιακής κυβέρνησης.
Λίγο νωρίτερα, σε συνάντηση του πρωθυπουργού στο Υπουργείο Παιδείας με τους διευθυντές των σχολείων των Τιράνων, ο Ράμα επανέλαβε ότι η αλλαγή εξουσίας με τη βία δεν θα συμβεί, ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιβληθεί με τη βία οποιαδήποτε ατζέντα ή εναλλακτική ιδέα, αλλά εξέφρασε την ετοιμότητά του για επικοινωνία.
Μάλιστα ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «υβριδικό πόλεμο» τις διαμαρτυρίες των τελευταίων ημερών στα Τίρανα.
«Δημιουργείται η ιδέα ότι όλη η Αλβανία καίγεται εδώ, ενώ πρόκειται για μια οργανωμένη επίθεση σε μια σαφώς καθορισμένη περίμετρο, ενορχηστρωμένη από χέρια που είναι εκπαιδευμένα γι’ αυτό το έργο, τα οποία τροφοδοτούνται με βενζίνη σαν εσωτερική φωτιά από ξένους παράγοντες», δήλωσε ο Ράμα.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός κατηγορεί ορισμένους διαδηλωτές για εξτρεμισμό και προειδοποιεί για οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Balkan Insight, του ερευνητικού δημοσιογραφικού δικτύου BIRN, ο Έντι Ράμα εξαπέλυσε την Τρίτη (20/10) νέα επίθεση εναντίον μέρους των διαδηλωτών, χαρακτηρίζοντάς τους ιδεολογικά εξτρεμιστές και αφήνοντας αιχμές για υποκίνηση των επεισοδίων από ξένες δυνάμεις.
Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις, με επικριτές του να προειδοποιούν ότι η σκληρή ρητορική της κυβέρνησης ενδέχεται να ενισχύσει την ένταση αντί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση.
Με δήλωσή της η Κομισιόν καταδίκασε περιστατικά βίας από τους διαμαρτυρόμενους, ενώ χαιρέτισε τη δέσμευση των αλβανικών αρχών για προστασία του δικαιώματος του συνέρχεσθαι.
«Καταδικάζουμε τη χρήση βίας στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπρησμών, των επιθέσεων κατά κρατικών θεσμών και της καταστροφής δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Η βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και η αντίδραση σε αυτήν πρέπει να παραμένει εντός των πλαισίων του νόμου και να είναι ανάλογη.
Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν μέσω των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών.
Η ελευθερία του συνέρχεσθαι και της έκφρασης αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και βασικές ευρωπαϊκές αξίες, οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές και να ασκούνται ειρηνικά.
Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των αλβανικών αρχών ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία θα προστατευθεί. Σε μια υποψήφια προς ένταξη χώρα, η οποία είναι σταθερά προσηλωμένη στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και σημειώνει σημαντική πρόοδο στην ευρωπαϊκή της πορεία, τα ζητήματα που προκαλούν δυσαρέσκεια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και με ειρηνικό τρόπο».
Σε θέατρο συγκρούσεων της αστυνομίας με διαδηλωτές μετατράπηκε την περασμένη νύχτα ο προαύλιος χώρος του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα.
Οι αστυνομικοί καταδίωκαν διαδηλωτές, οι οποίοι τους είχαν επιτεθεί με πέτρες και μολότοφ και μπήκαν στο χώρο του Καθεδρικού για να διαφύγουν τη σύλληψη. Ακολούθησαν σκηνές βίας με τους αστυνομικούς να τους ξυλοκοπούν και να τους συλλαμβάνουν.
Στην κατάσταση αντέδρασε άμεσα η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, αφού είδε τις εικόνες των γεγονότων στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού. Με ανακοίνωση της εξέφρασε ανησυχία και ζήτησε σεβασμό στους χώρους λατρείας της
«Ο Καθεδρικός Ναός της Αναστάσεως του Χριστού είναι ένας ιερός τόπος προσευχής, ένας τόπος όπου τελούνται ιερές λειτουργίες και όπου κηρύσσεται ο πολιτισμός της ειρήνης. Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ζητά για άλλη μια φορά την αποστασιοποίηση από τη βία και την εύρεση χώρου για διάλογο» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Χθες, Δευτέρα, το απόγευμα η Ένωση Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Αλβανίας ανακοίνωσε την οργάνωση πορείας αλληλεγγύης με τους φοιτητές. Σε δημόσια έκκληση, η Ενωση εξέφρασε την ανησυχία της για την αστυνομική βία και τόνισε ότι υποστηρίζει την φοιτητική διαμαρτυρία από την έναρξή της, πριν από έξι ημέρες.
Οι διαδηλωτές στα Τίρανα συνεχίζουν καθημερινά τις διαμαρτυρίες τους με «μπαράζ» πυροτεχνημάτων και μολότοφ εναντίον της αστυνομίας, η οποία απαντά με εκτοξευτήρες νερού και ρίψεις δακρυγόνων για να τους διαλύσει.
Χθες, Δευτέρα, οι φοιτητές επιτεθήκαν στο Εφετείο των Τιράνων, έσπασαν την είσοδο και έβαλαν φωτιά προκαλώντας καταστροφές.
Στη διάρκεια της νύχτας η αστυνομική παρουσία ήταν έντονη στην Αλβανική πρωτεύουσα.
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