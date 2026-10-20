Τραγωδία στην Αίγυπτο: 13 νεκροί και 34 τραυματίες από τη σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό κοντά στο Κάιρο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό δυτικά του Καΐρου, ανακοίνωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

قُتل 13 شخصا وأُصيب 34 آخرون في تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة ثقيلة على طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي، غرب العاصمة المصرية اليوم. pic.twitter.com/bni9ZmRNht October 20, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα Αλ Αχράμ, «13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 άλλοι τραυματίστηκαν» σε αυτό το δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάιρο με την Ασιούτ κοντά στην Γκίζα.

13 قتيلا و20 مصابا في حادث تصادم مروع جنوبي #مصر



القاهرة — لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 20، الثلاثاء، في حادث تصادم بين حافلة وسيارة نقل ثقيل على طريق أسيوط الغربي، جنوبي مصر.https://t.co/fZczNJsMG1 pic.twitter.com/1bQZvm4MO6 — AIJES News (@aijesinfo) October 20, 2026

At least 12 people died and 30 others were injured in a collision between a bus and a truck on a highway southwest of Cairo on Tuesday, Egypt’s Ministry of Health and Population said. The crash occurred on the Cairo-Assiut Western Desert Road and involved a privately operated bus… pic.twitter.com/nGxBmK23x8 — CGTN Africa (@cgtnafrica) October 20, 2026

Διαβάστε επίσης:

«Βόμβα» από Βεγγάζη: Εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο το διαβόητο τουρκολιβυκό μνημόνιο – Σε «γραμμή Άγκυρας» ο Χαφτάρ

Μέση Ανατολή: Η Βρετανία στέλνει μαχητικά Typhoon στη Σαουδική Αραβία για τον φόβο των Χούθι

Είναι παράνομη η συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ; – Τι προβλέπει νόμος των ΗΠΑ











