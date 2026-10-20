Τραγωδία στην Αίγυπτο: 13 νεκροί και 34 τραυματίες από τη σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό κοντά στο Κάιρο

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Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό δυτικά του Καΐρου, ανακοίνωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Αλ Αχράμ, «13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 άλλοι τραυματίστηκαν» σε αυτό το δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάιρο με την Ασιούτ κοντά στην Γκίζα.
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