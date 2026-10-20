Μέση Ανατολή: Η Βρετανία στέλνει μαχητικά Typhoon στη Σαουδική Αραβία για τον φόβο των Χούθι

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Η Βρετανία στέλνει μαχητικά αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) σε αποστολές αμυντικού χαρακτήρα, προκειμένου να συμβάλει στην προστασία της Σαουδικής Αραβίας από τις κλιμακούμενες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, μετέδωσε την Τρίτη το Bloomberg, επικαλούμενο Βρετανούς αξιωματούχους με γνώση του θέματος.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο το δημοσίευμα, τα μαχητικά Eurofighter Typhoon της RAF θα συνδράμουν στην προστασία πόλεων και υποδομών της χώρας από επιθέσεις από αέρος των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι, ενώ το Λονδίνο θα διαθέσει επίσης ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Atlas A400M και στρατιωτικούς συμβούλους.

Τον Σεπτέμβριο, η Βρετανία είχε ανακοινώσει ότι θα παράσχει πρόσθετη αμυντική στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία, μετά την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθι, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού Voyager της RAF. Ωστόσο, η ανακοίνωση εκείνη δεν προέβλεπε την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών.

Οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι αρχές της Υεμένης ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι πλήγμα σε στρατόπεδο εκπαίδευσης κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 58 ανθρώπων.

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