Ο «καλός» Έλον Μασκ: Υποσχέθηκε να «χαρίσει» 10,5 δισ. δολάρια στα παιδιά των ΗΠΑ – Και θα του μείνουν άλλα… 898,5 δισ.!

Takeaways by to pontiki AI Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι το 2027 θα δωρίσει μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί κάτω των 18 ετών στις ΗΠΑ, συνολικής αξίας 10,5 δισ. δολαρίων.

Εάν δωρίσει τις μετοχές θα του απομείνουν περίπου 898,5 δισ. δολάρια, Σύμφωνα με το Forbes, μέχρι σήμερα ο Μασκ έχει διαθέσει σε τελικούς αποδέκτες μόλις το 0,05% της περιουσίας του, παρά την υπογραφή της πρωτοβουλίας Giving Pledge το 2012.

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία διανομής των μετοχών παραμένουν άγνωστες, ενώ αναλυτές επισημαίνουν το περιορισμένο ιστορικό πραγματικών δωρεών του επιχειρηματία μέσω του ιδρύματός του.

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Ο Έλον Μασκ υποσχέθηκε να χαρίσει το 2027 μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ, με τη συνολική αξία της δωρεάς να υπολογίζεται σε 10,5 δισ. δολάρια. Εφόσον τηρήσει τη δέσμευσή του, οι φιλανθρωπικές προσφορές του θα πλησιάσουν τα 11 δισ. δολάρια, παρότι μέχρι σήμερα έχει διαθέσει σε τελικούς αποδέκτες… μόλις το 0,05% της περιουσίας του, σύμφωνα με το Forbes.

Την ανακοίνωση έκανε τη Δευτέρα (19/10) μέσω της πλατφόρμας Χ, δεσμευόμενος να προσφέρει μία από τις 4,8 δισεκατομμύρια μετοχές της SpaceX που κατέχει σε καθένα από τα περίπου 72 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 ετών στις ΗΠΑ.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Με βάση την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική δωρεά του Μασκ, ο οποίος έγινε τον Ιούνιο ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Σήμερα, το Forbes εκτιμά την περιουσία του σε 909 δισ. δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι, εάν δωρίσει τις μετοχές αξίας 10,5 δισ. δολαρίων, θα του απομείνουν περίπου 898,5 δισ. δολάρια, με την προϋπόθεση ότι η αξία της υπόλοιπης περιουσίας του θα παραμείνει αμετάβλητη.

Έλον Μασκ: Μόλις 500 εκατ. δολάρια σε πραγματικές δωρεές

Παρότι ο Μασκ υπέγραψε το 2012 την πρωτοβουλία Giving Pledge, δεσμευόμενος να δωρίσει τουλάχιστον τη μισή περιουσία του εν ζωή ή μέσω διαθήκης, οι δωρεές του που έχουν φτάσει στους τελικούς αποδέκτες παραμένουν περιορισμένες.

Έχει μεταφέρει μετοχές της Tesla αξίας άνω των 8 δισ. δολαρίων στα φιλανθρωπικά ιδρύματά του, ποσό ίσο με το 0,9% της περιουσίας του. Ωστόσο, σχεδόν όλα τα κεφάλαια παρέμεναν αδιάθετα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες φορολογικές δηλώσεις.

Από την ίδρυση του Musk Foundation το 2002, μόλις 500 εκατ. δολάρια εκτιμάται ότι έχουν φτάσει σε όσους χρειάζονται βοήθεια, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,05% της περιουσίας του.

Αντίθετα, ο επιχειρηματίας έχει διαθέσει συνολικά 656 εκατ. δολάρια στην πολιτική κατά τους δύο τελευταίους εκλογικούς κύκλους: 290 εκατ. δολάρια, κυρίως υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, και 366 εκατ. δολάρια για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Οι προηγούμενες υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν

Το Forbes υπενθυμίζει ότι ο Μασκ έχει ανακοινώσει και στο παρελθόν μεγάλες δωρεές χωρίς να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του.

Το 2021 υποσχέθηκε 6 δισ. δολάρια στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, εφόσον παρουσιαζόταν σχέδιο αξιοποίησής τους. Το σχέδιο υποβλήθηκε, αλλά η δωρεά δεν πραγματοποιήθηκε.

Το 2018 δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει επισκευές στα συστήματα ύδρευσης κατοικιών στο Φλιντ του Μίσιγκαν, όπου η μόλυνση ξεπερνούσε τα όρια του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Τελικά, διέθεσε μόνο 500.000 δολάρια για φίλτρα νερού σε σχολεία.

Πού κατέληξε το 1 δισ. δολάρια του Musk Foundation

Από το 2021 έως το 2024, το Musk Foundation διέθεσε συνολικά 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις τελευταίες δημόσια διαθέσιμες φορολογικές δηλώσεις.

Από αυτά, 592 εκατ. δολάρια μεταφέρθηκαν στο X Foundation, άλλον μη κερδοσκοπικό οργανισμό του Μασκ, με στόχο τη λειτουργία ανεξάρτητου δημοτικού σχολείου, σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημίου με έμφαση στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του 2025, είχε δαπανήσει μόλις 879.000 δολάρια για τον σκοπό αυτό.

Άλλα 96 εκατ. δολάρια κατευθύνθηκαν σε ταμεία δωρεών με συμβουλευτική διαχείριση, τα οποία δεν υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τις τελικές διανομές ή να πραγματοποιούν ελάχιστες εκταμιεύσεις.

Οι μεταφορές αυτές ενδέχεται να βοήθησαν το Musk Foundation να καλύψει την απαίτηση της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας (IRS) για ετήσια διανομή του 5% των περιουσιακών στοιχείων των ιδιωτικών ιδρυμάτων. Το Forbes δεν τις υπολογίζει στις φιλανθρωπικές δωρεές του Μασκ, καθώς προσμετρά μόνο ποσά που επιβεβαιωμένα έχουν φτάσει στους τελικούς αποδέκτες.

Από τα περίπου 500 εκατ. δολάρια που έχουν πράγματι διανεμηθεί, τα περισσότερα δόθηκαν τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ των μεγαλύτερων δωρεών περιλαμβάνονται 108 εκατ. δολάρια στο X Prize Foundation και 55 εκατ. δολάρια στο ερευνητικό νοσοκομείο παίδων St. Jude, στο Μέμφις του Τενεσί.

Τα φορολογικά κίνητρα και οι πωλήσεις μετοχών της Tesla

Το Forbes εκτιμά ότι μέρος των δωρεών του Μασκ ενδέχεται να σχετίζεται με φορολογικά οφέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική συγκυρία των προσφορών του και τα σχετικά περιορισμένα ποσά που διένειμε το ίδρυμά του τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει την έκπτωση της αξίας δωριζόμενων μετοχών που έχουν αυξηθεί σε αξία, έως το 20% του προσαρμοσμένου ακαθάριστου εισοδήματος, όταν αυτές μεταφέρονται σε ιδιωτικά φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Το 2021 και το 2022, ο Μασκ δώρισε στο ίδρυμά του μετοχές της Tesla αξίας 7,9 δισ. δολαρίων, ενώ την ίδια περίοδο πούλησε μετοχές αξίας 39 δισ. δολαρίων για την εξαγορά του Twitter και την κάλυψη του κόστους άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης που επρόκειτο να λήξουν.

Τα προηγούμενα 19 χρόνια είχε πουλήσει μετοχές αξίας μόλις 617 εκατ. δολαρίων και είχε δωρίσει 264 εκατ. δολάρια στο Musk Foundation.

SpaceX: Πώς θα μοιραστούν οι μετοχές στα παιδιά

Παραμένει άγνωστο πώς θα πραγματοποιηθεί η διανομή των μετοχών της SpaceX, αν και έχει διατυπωθεί το ενδεχόμενο να κατατεθούν σε λογαριασμούς «Trump Accounts».

Η απευθείας παραχώρηση μετοχών σε εκατομμύρια παιδιά θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή για τον Μασκ, ο οποίος μέχρι σήμερα προτιμά μικρότερες δωρεές μέσω του ιδρύματός του.

Η ανακοίνωσή του έγινε λίγο μετά τη γνωστοποίηση σχεδίου της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic για μεταφορά του 5% των μετοχών της σε νέο κοινωφελές ταμείο.

Νωρίτερα φέτος, η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, με εκτιμώμενη περιουσία 1,9 δισ. δολαρίων, και ο σύζυγός της δεσμεύτηκαν να δωρίσουν 2 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας σε «Trump Accounts», αξίας σχεδόν 300 εκατ. δολαρίων με βάση την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής, εφόσον πραγματοποιηθεί η δωρεά.

Το Forbes αναφέρει ως πιθανό πρόσθετο κίνητρο για τον Μασκ τη δημόσια εικόνα του, ιδιαίτερα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Εάν τηρήσει την υπόσχεσή του, οι συνολικές φιλανθρωπικές δωρεές του θα αυξηθούν περίπου 20 φορές, αλλά θα εξακολουθούν να αντιστοιχούν μόλις στο 1% της περιουσίας του η οποία θα «κοστολογείται» περίπου 898,5 δισ. δολάρια . Σύμφωνα με το Forbes, ακόμη και έτσι θα βρισκόταν περίπου στη μέση της κατάταξης των 400 πλουσιότερων Αμερικανών ως προς τη φιλανθρωπική προσφορά.

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