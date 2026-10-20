Κατάρ: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν παρά την αυξανόμενη ένταση

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Οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών.

Τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να συμμετέχουν σε διπλωματικές προσπάθειες.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Καταριανού αξιωματούχου, οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε εξέλιξη, παρά το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. Η συνέχιση του διαλόγου διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής διευθέτησης, την ώρα που οι ανησυχίες για νέα στρατιωτική σύγκρουση εντείνονται.

Το Κατάρ προσπαθεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διπλωματικές διεργασίες της Μέσης Ανατολής, έχοντας αναλάβει κατά καιρούς πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης μεταξύ αντίπαλων πλευρών.

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