search
ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 14:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2026 12:16

Κατάρ: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν παρά την αυξανόμενη ένταση

20.10.2026 12:16
tehran-afisa

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών.

Τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να συμμετέχουν σε διπλωματικές προσπάθειες.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Καταριανού αξιωματούχου, οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε εξέλιξη, παρά το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. Η συνέχιση του διαλόγου διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής διευθέτησης, την ώρα που οι ανησυχίες για νέα στρατιωτική σύγκρουση εντείνονται.

Το Κατάρ προσπαθεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διπλωματικές διεργασίες της Μέσης Ανατολής, έχοντας αναλάβει κατά καιρούς πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης μεταξύ αντίπαλων πλευρών.

Διαβάστε επίσης

Γαλλία: Σύλληψη 40χρονου υπόπτου για τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Λιβύη: Στην Τρίπολη σπεύδει ο Καλίν, η Τουρκία πιέζει τη Βεγγάζη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ζελένσκι: Αγώνας για να παραμείνει στο παιχνίδι – Η επικοινωνία με Ρούμπιο και η πίεση Τραμπ για την «έξοδο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eurofighter-typhoon-new-123
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Η Βρετανία στέλνει μαχητικά Typhoon στη Σαουδική Αραβία για τον φόβο των Χούθι

mazonakis-nikolaidis-new
LIFESTYLE

Σταύρος Νικολαΐδης για Μαζωνάκη: «Η οικογένειά του ήθελε να τον σώσει» – Η διάγνωση στο Δρομοκαΐτειο και το ξέσπασμα για όσα έγιναν στο μνημόσυνο (Video)

voyager-1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ταξίδι ορόσημο: Το Voyager 1 θα απέχει μία ημέρα φωτός από τη Γη στις 18 Νοεμβρίου, το μακρύτερο δρομολόγιο στην ιστορία

nosokomeio
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εκτός ψυγείου στο νεκροτομείο για 3 μέρες ο Ούγγρος που πνίγηκε – «Δεν χωρούσε… λόγω μεγέθους»

TSIPRAS_AGIA_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Αγιά Λάρισας: Η χώρα δεν παράγει – Κατηγορεί την κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση του νερού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xeimonas_krio_1412_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα – Οι πρώτες εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές

Maria-Karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρηση από την «Ελπίδα για τη δημοκρατία» με αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού: «Προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου», λέει ιδρυτικό μέλος

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

O Θεοδωρόπουλος αδειάζει ξανά τη Γάκα: «Δεν έχω καμία σχέση με ολιστικές πρακτικές, η συζυγική ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας»

mitsotakis- korovesi – xristidis – doukas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι προσεκτικοί δημοσκόποι, το εύρημα για Μητσοτάκη, η μετακόμιση Κοροβέση, ο Χρηστίδης, το παράδοξο Τσίπρα - Μαμουλάκη και η… μεζούρα του Δούκα

pateras antwnios kibwtos
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Αντώνιος: Ομόφωνα αθώος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 14:27
eurofighter-typhoon-new-123
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Η Βρετανία στέλνει μαχητικά Typhoon στη Σαουδική Αραβία για τον φόβο των Χούθι

mazonakis-nikolaidis-new
LIFESTYLE

Σταύρος Νικολαΐδης για Μαζωνάκη: «Η οικογένειά του ήθελε να τον σώσει» – Η διάγνωση στο Δρομοκαΐτειο και το ξέσπασμα για όσα έγιναν στο μνημόσυνο (Video)

voyager-1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ταξίδι ορόσημο: Το Voyager 1 θα απέχει μία ημέρα φωτός από τη Γη στις 18 Νοεμβρίου, το μακρύτερο δρομολόγιο στην ιστορία

1 / 3