Ζελένσκι: Αγώνας για να παραμείνει στο παιχνίδι – Η επικοινωνία με Ρούμπιο και η πίεση Τραμπ για την «έξοδο»

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Σε έναν αγώνα δρόμου για να διατηρήσει την επιχειρησιακή ικανότητα του ουκρανικού στρατού και κυρίως την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας, αλλά να διασώσει και το δικό του πολιτικό μέλλον, έχει επιδοθεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που η σύγκρουσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ παίρνει πλέον εξαιρετικά επικίνδυνες διαστάσεις για το Κίεβο.

Η τελευταία κίνηση του Ουκρανού προέδρου ήταν η απευθείας επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με επίκεντρο κρίσιμα συστήματα από τα οποία εξαρτάται η δυνατότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίζει τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι συζήτησε με τον Ρούμπιο το ζήτημα της λειτουργίας του Starshield, του συστήματος που παρέχει στο Κίεβο κρίσιμες πληροφορίες για την έγκαιρη ανίχνευση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, ευχαριστώντας μάλιστα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών για την «προθυμία του να βοηθήσει» και την «εποικοδομητική προσέγγισή» του.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή έρχεται ενώ οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου έχουν επιδεινωθεί δραματικά και ο Ζελένσκι επιχειρεί να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους με κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, ακόμη και την ώρα που συγκρούεται πλέον δημόσια με τον ίδιο τον Τραμπ.

I spoke with Marco Rubio @SecRubio, and it was a substantive conversation – focused on the issues that matter. I am grateful for his readiness to help and his clear position. First, ballistic missile interceptors, which are needed to protect lives. Second, early warning of… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2026

Οι Patriot, το Starshield και ο εφιάλτης του χειμώνα

Το πρόβλημα για το Κίεβο δεν είναι πλέον μόνο διπλωματικό. Είναι άμεσα επιχειρησιακό. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής παραδόσεις πυραύλων Patriot που προορίζονται για την Ουκρανία, ακόμη και όταν πρόκειται για πυραύλους τους οποίους ευρωπαϊκές χώρες είναι έτοιμες να διαθέσουν από τα αποθέματά τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, τουλάχιστον ένα πακέτο πυραύλων βρίσκεται σε αναμονή για την απαραίτητη αμερικανική έγκριση.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι ανέφερε σε Αμερικανούς γερουσιαστές ότι το Πεντάγωνο καθυστερεί πυραύλους που έχουν ήδη πληρωθεί από ευρωπαϊκές χώρες, ενώ υποστήριξε ότι ευρωπαϊκά κράτη είναι έτοιμα να παραχωρήσουν αναχαιτιστικά Patriot, αλλά περιμένουν το αμερικανικό «πράσινο φως».

Για την Ουκρανία πρόκειται για ζήτημα ζωτικής σημασίας. Η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές και μόνο στην τελευταία μεγάλη επίθεση, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, χρησιμοποιήθηκαν 16 βαλλιστικοί πύραυλοι και περισσότερα από 200 drones, ενώ πάνω από 550.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Με τον χειμώνα μπροστά, η εξίσωση γίνεται εφιαλτική για το Κίεβο: λιγότεροι Patriot σημαίνουν μεγαλύτερη δυνατότητα της Ρωσίας να πλήξει το ηλεκτρικό δίκτυο, τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές.

Ακόμη πιο ανησυχητική για τον Ζελένσκι είναι η αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική παροχή πληροφοριών. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες το Κίεβο δεν έλαβε την έγκαιρη προειδοποίηση που συνήθως παρέχουν οι σύμμαχοί του για επικείμενες ρωσικές επιθέσεις. Ο Ρούμπιο αρνείται κατηγορηματικά ότι η Ουάσινγκτον διέκοψε την ανταλλαγή πληροφοριών.

Η σημερινή επικοινωνία των δύο ανδρών δείχνει επομένως και κάτι ακόμη: ο Ζελένσκι προσπαθεί να αποτρέψει τη μετατροπή της πολιτικής ρήξης με τον Τραμπ σε επιχειρησιακή απομόνωση της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ανεβάζει την πίεση και δείχνει την πόρτα στον Ζελένσκι

Πίσω από τη διαμάχη για τους πυραύλους και τις πληροφορίες βρίσκεται πλέον η μεγάλη πολιτική σύγκρουση για το πώς και με ποιους όρους θα τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει δημόσια τον Ζελένσκι ότι δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ενώ έχει δηλώσει ότι ίσως θα έπρεπε να είναι άλλος εκείνος που θα διαπραγματευτεί εκ μέρους της Ουκρανίας. «Αν με είχε ακούσει, θα είχε κάνει πολύ καλύτερη συμφωνία εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πρόκειται για μία δήλωση που δύσκολα μπορεί να αποσυνδεθεί από την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να οδηγήσει το Κίεβο σε συμφωνία με τη Μόσχα. Ο Τραμπ δεν πιέζει πλέον μόνο την Ουκρανία να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό. Αμφισβητεί ανοικτά εάν ο Ζελένσκι πρέπει να είναι ο άνθρωπος που θα τον διαπραγματευτεί.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί τον Τραμπ ότι ουσιαστικά προσπαθεί να τον υποχρεώσει να αποδεχθεί όρους που ισοδυναμούν, κατά την άποψη του Κιέβου, με συνθηκολόγηση απέναντι στη Ρωσία.

Έτσι εξηγείται και η πυρετώδης δραστηριότητα του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα απευθύνθηκε σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς γερουσιαστές, διατήρησε επαφές με τους ανθρώπους του Τραμπ και τώρα επικοινώνησε απευθείας με τον Ρούμπιο, επιχειρώντας να δημιουργήσει αναχώματα σε μια αμερικανική πολιτική που γίνεται ολοένα δυσμενέστερη για τον ίδιο.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για το Κίεβο. Η εξάρτηση της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ δεν είναι θεωρητική ούτε μπορεί να αντικατασταθεί από τη μία ημέρα στην άλλη από την Ευρώπη. Αφορά πυραύλους Patriot, προηγμένες πληροφορίες, έγκαιρη προειδοποίηση και κρίσιμα στρατιωτικά συστήματα.

Ο Ζελένσκι βρίσκεται επομένως αντιμέτωπος με μια διπλή μάχη: από τη μία πρέπει να κρατήσει τη χώρα του όρθια απέναντι στη ρωσική στρατιωτική πίεση και από την άλλη να αποτρέψει το ενδεχόμενο ο σημαντικότερος μέχρι σήμερα σύμμαχός του να χρησιμοποιήσει ακριβώς αυτή την εξάρτηση ως μοχλό πίεσης για να τον οδηγήσει σε μια συμφωνία που ο ίδιος θεωρεί απαράδεκτη. Και όσο πλησιάζει ο χειμώνας, τόσο λιγότερο χρόνο έχει στη διάθεσή του.

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