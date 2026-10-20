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20.10.2026 09:53

Παρέμβαση Μπέρνι Σάντερς: Κόψτε τη βοηθεία στο Ισραήλ, όχι άλλη γενοκτονία

20.10.2026 09:53
bernie-sanders

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Την ώρα που η κυβέρνηση των ΗΠΑ εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με τις εκλογές στο Ισραήλ και την υποστήριξη στον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο – κατά δήλωσή του – δημοκράτης σοσιαλιστής Γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς καλεί τις ΗΠΑ να σταματήσουν αμέσως την παροχή βοήθειας στο Ισραήλ.

Ο Γερουσιαστής από το Βερμόντ επέκρινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξη του στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στις επερχόμενες εκλογές, και ζήτησε αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη χώρα. «Ο Τραμπ μόλις υποστήριξε τον Νετανιάχου. Καμία έκπληξη. Ο ένας αυταρχικός ηγέτης βοηθά έναν άλλον να παραμείνει στην εξουσία».

Ο Σάντερς προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των δύο ηγετών θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω συγκρούσεις και καταστροφές. «Τράμπ και Νετανιάχου: Περισσότερος πόλεμος. Περισσότερη καταστροφή. Περισσότερη γενοκτονία. Πρέπει να βάλουμε τέλος στο Κογκρέσο των Ρεπουμπλικανών που απλώς εγκρίνει τα πάντα. Πρέπει να σταματήσουμε κάθε στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ», επισήμανε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ στήριξε τον Νετανιάχου και έστειλε τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, εκτάκτως στο Ισραήλ, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αρνήθηκε πεισματικά να παράσχει στήριξη στον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

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