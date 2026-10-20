Εκλογές στο Ισραήλ: Κομμένη στα δύο η Ουάσινγκτον – Αιφνιδιαστική συνάντηση Χέγκσεθ με Νετανιάχου, ενώ ο Βανς αρνείται να τον στηρίξει

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με τις επερχόμενες ισραηλινές εκλογές, καθώς κορυφαία στελέχη διατηρούν διαφορετικές στάσεις απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ισραήλ όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον ισραηλινό πρωθυπουργό ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 27ης Οκτωβρίου.

Αντιθέτως, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αρνήθηκε να εμπλακεί στις ισραηλινές εκλογές, δηλώνοντας πως δεν υποστηρίζει ούτε αντιτίθεται στην επανεκλογή του Νετανιάχου.

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Απολύτως διχασμένη έναντι του Ισραήλ, το οποίο πηγαίνει σε εθνικές εκλογές, εμφανίζεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς κορυφαία στελέχη της στηρίζουν τον νυν πρωθυπουργό, ενώ άλλα αρνούνται καν να εμπλακούν στη συζήτηση.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ συναντήθηκε χθες, Δευτέρα (19/10) με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Ισραήλ, όπως μεταδίδει το Axios, επικαλούμενος δύο καλά πληροφορημένες πηγές.

Το ταξίδι του Χέγκσεθ στο Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής το Πεντάγωνο, ούτε η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, υπογραμμίζει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τις τελευταίες ημέρες, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την στήριξή του στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Μάλιστα, με ένα επικοινωνιακό σόου με φόντο τις εκλογές, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του, σε τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω βίντεο.

Παράλληλα, η αιφνιδιαστική επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βρίσκονται σε διαβουλεύσεις σχετικά με την πιθανότητα νέων μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό εάν το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν αποτέλεσε αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης Χέγκσεθ – Νετανιάχου.

Βανς: Δεν ανακατεύομαι

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αρνήθηκε να απαντήσει αν υποστηρίζει την επανεκλογή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον πρωθυπουργικό θώκο. «Υποστηρίζω Αμερικανούς υποψηφίους, και αυτό που με απασχολεί είναι οι ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε ο Βανς από το Air Force Two. «Δεν εμπλέκομαι στις ισραηλινές εκλογές», τόνισε.

Σημειώνεται πως ο Βανς ήταν αυτός που ταξίδεψε στη Βουδαπέστη νωρίτερα φέτος για να υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν, στενό σύμμαχο του Τραμπ, ο οποίος έχασε τελικά τις εκλογές. Τώρα δηλώνει πως δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά του Νετανιάχου. «Δεν είμαι αντίθετος στο να τον υποστηρίξω. Δεν είμαι υπέρ του να τον υποστηρίξω. Δεν εμπλέκομαι στις ισραηλινές εκλογές», επέμεινε σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε το Σάββατο την πλήρη υποστήριξή του προς τον Νετανιάχου, αποκαλώντας τον «Μεγάλο Πολεμιστή Πρωθυπουργό» σε μια ανάρτηση στο Truth Social. Η ηχηρή διαφοροποίηση του Βανς δείχνει τον τεράστιο προβληματισμό που επικρατεί στην Ουάσινγκτον, ακόμα και σε κύκλους παραδοσιακά υποστηρικτικούς του Ισραήλ, για τις συνέπειες που έχει η στάση αυτή συνολικά στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ.

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