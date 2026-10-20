Γαλλία: Στο επίκεντρο οι υπηρεσίες πληροφοριών μετά το χάος στις διαδηλώσεις – Υποτίμησαν τη μαζικότητα και την ένταση των κινητοποιήσεων

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Η έκταση των κινητοποιήσεων του Σαββάτου στη Γαλλία, με επίκεντρο το υψηλό κόστος διαβίωσης, αιφνιδίασε τις Αρχές, παρά τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών ότι η 17η Οκτωβρίου «δεν θα ήταν η μεγάλη νύχτα». Η εξέλιξη των διαδηλώσεων και η αδυναμία των δυνάμεων ασφαλείας να περιορίσουν τα επεισόδια πυροδότησαν έντονη κριτική για την πρωτοφανή αποτυχία πρόβλεψης.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και, στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός, καθώς και οι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Λοράν Νουνιές και Ζεράλντ Νταρμανέν, αναγνώρισαν τα κενά στον σχεδιασμό, κάνοντας λόγο για «αστοχία των υπηρεσιών πληροφοριών» και «έλλειψη πρόβλεψης».

Η απόσταση ανάμεσα στις προβλέψεις και την πραγματικότητα ήταν μεγάλη. Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 150.000 διαδηλωτές στην περιφέρεια και 80.000 στο Παρίσι, ενώ η επίσημη καταμέτρηση ανέβασε τον συνολικό αριθμό στους 550.000, με 110.000 να συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα. Παράλληλα, πόλεις όπως το Παρίσι, η Λιόν, η Μασσαλία και η Λιμόζ βρέθηκαν αντιμέτωπες με εκτεταμένα επεισόδια βανδαλισμών και λεηλασιών, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας δεν κατάφεραν να ελέγξουν την κατάσταση, την οποία περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, κάνοντας λόγο για ένα πραγματικό «μπάχαλο».

Ο Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του υπουργείου Εσωτερικών εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, αναγνώρισε τα προβλήματα, αλλά άσκησε και κριτική στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών: «Υπήρξαν αστοχίες στις υπηρεσίες πληροφοριών. Η γαλλική υπηρεσία πληροφοριών είναι κορυφαία στον αγώνα κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας, είναι ισχυρή απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, είναι σημαντική απέναντι στις ξένες παρεμβάσεις, αλλά, προφανώς, δεν ξέρει να πολεμά σωστά την ακροαριστερά».

Επαναλαμβανόμενα λάθη και ελλείψεις στην πληροφόρηση

Η αδυναμία έγκυρης πρόβλεψης της δυναμικής των διαδηλώσεων δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Γαλλία. Το φθινόπωρο του 2018, η κυβέρνηση είχε επίσης υποτιμήσει την κλίμακα των κινητοποιήσεων των «κίτρινων γιλέκων», καθώς δεν υπήρχε κάποιος κεντρικός συντονισμός και οργάνωση στις διαδηλώσεις τους.

Ανάλογη εικόνα κατεγράφη τον Ιούνιο του 2023, όταν ξέσπασαν αστικές ταραχές μετά τον θάνατο του Ναέλ στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι, από πυρά αστυνομικού. Και στις δύο περιπτώσεις, όπως και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν υπολογίσει σωστά την έκταση των αντιδράσεων.

Παρότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών είχαν προειδοποιήσει την περασμένη Πέμπτη για τον κίνδυνο επεισοδίων στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις, η ενημέρωσή τους δεν περιείχε συγκεκριμένες αριθμητικές προβλέψεις. Στο επίκεντρο της προειδοποίησης βρισκόταν η πιθανότητα εκτροπής των διαδηλώσεων από την ακροαριστερά, με επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας και «απόπειρες καταστροφών» σε βάρος συμβόλων της εξουσίας.

Για έναν ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η αδυναμία αυτή συνδέεται με «την απώλεια της κουλτούρας της πληροφορίας». Όπως εκτίμησε, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η διάλυση της υπηρεσίας γενικών πληροφοριών (RG) το 2008 και η αποχώρηση πολλών στελεχών της.

Ο ίδιος περιέγραψε τις ελλείψεις που, κατά την άποψή του, δυσχεραίνουν την παρακολούθηση των κοινωνικών κινημάτων: «Έχουν εξαφανιστεί οι πληροφορίες που προέρχονται από ανθρώπους. Τους λείπουν τα νομικά εργαλεία, ιδίως για να παρακάμψουν την κρυπτογράφηση των εφαρμογών μηνυμάτων, τους λείπει προσωπικό, επειδή δεν αρκεί να παρακολουθείς τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει και να επαληθεύεις αυτά που γράφουν για να ξέρουν οι δυνάμεις τις τάξης τι να περιμένουν».

Από την πλευρά της, πηγή υπηρεσίας ασφαλείας επισήμανε τον όγκο του παραπλανητικού περιεχομένου που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο και την επιβάρυνση που προκαλεί η επαλήθευσή του: «Υπήρχαν πάρα πολλές ψευδείς ειδήσεις» στα δίκτυα, «φυλλάδια παραγόμενα από Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα επαληθεύουμε όλα, με αποτέλεσμα αυτό να μειώνει την ικανότητα ανάλυσής μας», ανέφερε.

Στην εξάπλωση των κινητοποιήσεων συνέβαλαν, τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το TikTok λειτούργησε σε «πρωτοφανή ρόλο επιταχυντή», ενώ ανάλογη ήταν η συμβολή του Telegram πριν από τις διαδηλώσεις και κατά τη διάρκειά τους, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Άλλη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας χαρακτήρισε τα γεγονότα «αυθόρμητη και μη οργανωμένη έκρηξη οργής».

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