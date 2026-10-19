ΗΠΑ: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί στο Οχάιο

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί στο Κολόμπους του Οχάιο, στις ΗΠΑ, τη Δευτέρα, με την αστυνομία να διευκρινίζει ότι το αιματηρό περιστατικό δεν αποτελούσε επίθεση εναντίον του τεμένους και δεν συνδεόταν με τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας του Κολόμπους, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο τζαμί, την ώρα που στον χώρο πραγματοποιούνταν εκδήλωση. Από το περιστατικό έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.

«Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν επρόκειτο για επίθεση εναντίον του τζαμιού», δήλωσε ο λοχίας της αστυνομίας Τζέιμς Φούκουα (James Fuqua), επιβεβαιώνοντας ότι οι πυροβολισμοί είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου.

BREAKING: 1 dead, 1 injured in a shooting inside a mosque in northeast Columbus, Ohio. – 10TV pic.twitter.com/fCfEQtBKCX — Scope Report (@ScopeReport_) October 19, 2026

Η αρχική ενημέρωση των ομοσπονδιακών Αρχών

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ότι πράκτορές της ανταποκρίνονταν σε αναφορά για πυροβολισμούς σε τζαμί, το οποίο βρίσκεται βορειοανατολικά του κέντρου του Κολόμπους.

Στην περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται, εκτός από το τέμενος, και συγκρότημα διώροφων πολυκατοικιών.

Παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες, ούτε η αστυνομία ούτε οι αρμόδιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας ή του τζαμιού είχαν ανταποκριθεί άμεσα στα τηλεφωνικά μηνύματα που τους είχαν αποσταλεί.

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