Ιταλία: 500 στρατιώτες κατεβάζει στο Μιλάνο η Μελόνι – Αστυνομικοί με πολιτικά κάνουν ελέγχους, από κοντά και ο Σαλβίνι

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Την ανάπτυξη 500 στρατιωτών στους δρόμους του Μιλάνου αποφάσισε το ιταλικό υπουργείο Άμυνας μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στο περιθώριο ειρηνικών διαδηλώσεων ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις της χώρας, με αφορμή το αυξημένο κόστος ζωής.

Η απόφαση αναμένεται να εγκριθεί την Τρίτη κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, πρόκειται για ενίσχυση της επιχείρησης «Aσφαλείς δρόμοι», στην οποία έγινε αναφορά σήμερα το απόγευμα, κατά τη συνεδρίαση που αφιερώθηκε στη δημόσια τάξη και πραγματοποιήθηκε στο κυβερνητικό μέγαρο «Παλάτσο Κίτζι».

Dalle parole ai fatti! ✅ https://t.co/eAZVJjzzEx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 19, 2026

Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στο κέντρο του Μιλάνου. Μετά από δύο ημέρες συγκρούσεων, επιθέσεων και λεηλασιών σε επιχειρήσεις στην κεντρική περιοχή από νεαρούς, κυρίως μεταμφιεσμένους και οργανωμένους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι στόχευσαν την Via Torino, την Piazza Duomo, την Galleria Vittorio Emanuele II και την περιοχή Cordusio, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, δεν έχουν σημειωθεί άλλα περιστατικά αυτού του είδους μέχρι στιγμής. Το Αρχηγείο Αστυνομίας του Μιλάνου έχει αναφέρει 270 συλλήψεις, με τους ανηλίκους να αποτελούν σχεδόν το 80% του συνόλου. Τριάντα δύο άτομα έχουν συλληφθεί.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, στο μεταξύ, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους αστυνομικούς και καραμπινιέρους οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές και προχθεσινές συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην ιταλική συμπρωτεύουσα.

«Απαιτείται μια έξυπνη και σε βάθος ανάλυση και πρέπει να υπάρξει προσεκτική επιτήρηση, ικανή να αντιμετωπίσει τη βία η οποία μοιάζει να ξεσπά με απρόσμενο τρόπο από άγνωστους παράγοντες. Ένα δεδομένο το οποίο θέτει ερωτήματα τα οποία πρέπει να τύχουν πολύμορφης εμβάθυνσης», υπογράμμισε ο Ιταλός πρόεδρος.

Ο Σαλβίνι στην Piazza Duomo ανάμεσα στην αστυνομία

Αστυνομικοί με πολιτικά και καραμπινιέροι έχουν κατακλύσει την Piazza Duomo και απαιτούν ταυτοποίηση από περαστικούς. Η κεντρική πλατεία του Μιλάνου περιπολείται από παντού από αστυνομικά βαν και καραμπινιέρους. Ο Ματέο Σαλβίνι εμφανίστηκε στην πλατεία: «Ήρθα να χαιρετήσω την αστυνομία και τους καραμπινιέρους και να τους ευχαριστήσω για ό,τι έχουν κάνει», δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών και ηγέτης της Λέγκας.

Tensione in centro, Salvini in piazza Duomo: "Grazie a polizia e carabinieri per il lavoro fatto" https://t.co/CHbaZgMkJm https://t.co/98Px8yPXMi October 19, 2026

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