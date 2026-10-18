Ιταλία: Στις 160 οι προσαγωγές από τα επεισόδια στο Μιλάνο – Το 80% είναι ανήλικοι μαθητές

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Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τις τελευταίες τέσσερις ώρες πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο εκατόν εξήντα προσαγωγές διαδηλωτών, το 80% των οποίων είναι ανήλικοι μαθητές. Είναι πιθανό να ασκηθεί ποινική δίωξη και σε ανήλικους για πρόκληση καταστροφών και αντίσταση σε όργανα της τάξης.

Σήμερα το απόγευμα προκλήθηκαν ζημιές σε εμπορικά, σούπερ μάρκετ και σε μεγάλη αλυσίδα αθλητικών υποδημάτων.

Nuova giornata di guerriglia a Milano. Gruppo di incappucciati assalta negozi in via Torino. pic.twitter.com/BBI4x47NJH — Local Team (@localteamit) October 18, 2026

Για προληπτικούς λόγους η στάση του μετρό στην πλατεία Ντουόμο παραμένει κλειστή.

Επεισόδια στον πιο εμπορικό δρόμο της χώρας

Στη Via Torino έναν από τους πιο διάσημους εμπορικούς δρόμους στο κέντρο του Μιλάνου, ομάδες νεαρών άρχισαν να προκαλούν φθορές σε εμπορικά καταστήματα, εκτοξεύοντας τραπέζια και καρέκλες από παρακείμενες επιχειρήσεις εστίασης.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης με τους συγκεντρωμένους να χτυπούν τις προσόψεις τους, ενώ κάδοι απορριμμάτων μεταφέρθηκαν στη μέση του δρόμου.

Ακολούθησε επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ιταλικών μέσων, ομάδες νεαρών εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Η ιταλική αστυνομία και οι καραμπινιέροι κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των επεισοδίων, με ισχυρές δυνάμεις να αναπτύσσονται στην πλατεία Ντουόμο και στη Via Torino.

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