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18.10.2026 19:03

Νέες επεισοδιακές διαδηλώσεις και στο Μιλάνο για το κόστος ζωής – Σπασμένες βιτρίνες και μάχες με την αστυνομία (Video)

18.10.2026 19:03
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Νέα επεισόδια σημειώνονται την Κυριακή (18/10) στο κέντρο του Μιλάνου, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ντουόμο και στους γύρω δρόμους, ενώ ομάδες προκάλεσαν καταστροφές σε καταστήματα, ενώ, συγκρούστηκαν και με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η ένταση επανήλθε στην ιταλική μεγαλούπολη μόλις μία ημέρα μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής, στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν συγκρούσεις, βανδαλισμοί και λεηλασίες.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι νεαροί συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Ντουόμο, σχηματίζοντας μικρές ομάδες των 10 έως 20 ατόμων, προτού κινηθούν προς τους εμπορικούς δρόμους του κέντρου. 

Επεισόδια στον πιο εμπορικό δρόμο της χώρας

Στη Via Torino έναν από τους πιο διάσημους εμπορικούς δρόμους στο κέντρο του Μιλάνου, ομάδες νεαρών άρχισαν να προκαλούν φθορές σε εμπορικά καταστήματα, εκτοξεύοντας τραπέζια και καρέκλες από παρακείμενες επιχειρήσεις εστίασης.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης με τους συγκεντρωμένους να χτυπούν τις προσόψεις τους, ενώ κάδοι απορριμμάτων μεταφέρθηκαν στη μέση του δρόμου.

Ακολούθησε επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ιταλικών μέσων, ομάδες νεαρών εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Η ιταλική αστυνομία και οι καραμπινιέροι κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των επεισοδίων, με ισχυρές δυνάμεις να αναπτύσσονται στην πλατεία Ντουόμο και στη Via Torino.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 50 νεαροί προσήχθησαν και μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση του Μιλάνου, ανάμεσά τους και ανήλικοι μαθητές.

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