Γαλλία: Πώς ένα viral βίντεο στο TikTok οδήγησε σε μια έκρηξη κοινωνικής οργής

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Η σπίθα για τις μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία άναψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά το.. καύσιμο της οργής ήταν ήδη εκεί: η ακρίβεια, η αύξηση των τιμών των καυσίμων, η δυσαρέσκεια για τις κοινωνικές ανισότητες και η συσσωρευμένη απογοήτευση απέναντι στην πολιτική ηγεσία.

Οι μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου εξελίχθηκαν σε μια από τις πιο έντονες εκδηλώσεις κοινωνικής αναταραχής των τελευταίων ετών, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τη δυναμική αλλά και τις αντιφάσεις ενός κινήματος χωρίς ενιαία ηγεσία.

Σύμφωνα με τη Le Monde, η ημερομηνία της κινητοποίησης άρχισε να αποκτά δυναμική έπειτα από ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok στις 7 Σεπτεμβρίου από έναν δημιουργό περιεχομένου με το ψευδώνυμο «V2».

Το βίντεο, που καλούσε τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους στις 17 Οκτωβρίου, συγκέντρωσε περισσότερα από 600.000 likes και χιλιάδες σχόλια.

Η απήχησή του ενισχύθηκε από αναρτήσεις και ψηφιακούς χάρτες που κατέγραφαν σημεία συγκέντρωσης σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, μια αρχικά αποσπασματική έκκληση άρχισε να μετατρέπεται σε πανεθνικό κάλεσμα διαμαρτυρίας.

Η συγκυρία αποδείχθηκε καθοριστική. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων και το αυξανόμενο κόστος ζωής επανέφεραν στο προσκήνιο μνήμες από το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018-2019, που είχε ξεκινήσει με αφορμή τη φορολόγηση των καυσίμων και εξελίχθηκε σε ευρύτερη εξέγερση κατά των κοινωνικών ανισοτήτων.

Αυτή τη φορά, όμως, στο προσκήνιο βρέθηκαν και οι μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου για τις συνθήκες στα σχολεία, τον συνωστισμό στις αίθουσες και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών. Συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ομάδες και πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς επιχείρησαν να ενώσουν τις διαφορετικές διεκδικήσεις κάτω από το σύνθημα της «σύγκλισης των αγώνων».

Το αποτέλεσμα ήταν μια κινητοποίηση με μεγάλη συμμετοχή, αλλά χωρίς ενιαίο συντονισμό. Στο Παρίσι, οι αρχές είχαν απαγορεύσει τις διαδηλώσεις σε τμήματα του κέντρου και περιόρισαν τις δυνατότητες συγκέντρωσης. Παρ’ όλα αυτά, μικρές, αυτόνομες ομάδες κινήθηκαν προς εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας, ενώ η πλατεία Δημοκρατίας γέμισε από διαδηλωτές που συμμετείχαν στην κεντρική πορεία.

Καθώς προχωρούσε η ημέρα ωστόσο, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Καταγράφηκαν εμπρησμοί, καταστροφές καταστημάτων και λεηλασίες, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Οι εκτιμήσεις για τη συμμετοχή διέφεραν αισθητά: οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 800.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε τον αριθμό σε περίπου 550.000.

Η εικόνα που προέκυψε ήταν αντιφατική. Η κινητοποίηση ανέδειξε την ευρύτητα της κοινωνικής δυσαρέσκειας, αλλά η απουσία κοινού σχεδίου και η δράση βίαιων ομάδων δυσκόλεψαν την ανάδειξη ενός ενιαίου πολιτικού αιτήματος. Το ερώτημα πλέον είναι αν η οργή που εξαπλώθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων μπορεί να μετατραπεί σε σταθερό κίνημα με συγκεκριμένους στόχους ή αν θα παραμείνει μια ισχυρή, αλλά κατακερματισμένη, έκρηξη διαμαρτυρίας.

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