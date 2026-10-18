Φλόριντα: Αλιγάτορας 3,7 μέτρων σκότωσε και έφαγε 71χρονο – Θανατώθηκε από κυνηγούς

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Ένας άνδρας 71 ετών στη Φλόριντα έχασε τη ζωή του από αλιγάτορα ενώ βρισκόταν σε άγριο πάρκο.

Ο άνδρας ψάρευε το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στη λίμνη Απόπκα στην πόλη Γουίντερ Γκάρντεν, όταν ένας αλιγάτορας μήκους 3,7 μέτρων βγήκε στην ακτή και του επιτέθηκε.

Στη συνέχεια, τον έσυρε μέσα στο νερό.

Ο αλιγάτορας απομακρύνθηκε και εξοντώθηκε από ειδικούς κυνηγούς ως δημόσιος κίνδυνος.

Οι επιθέσεις από αλιγάτορες στη Φλόριντα είναι σχετικά σπάνιες, αναφέρει το BBC, παρά το ότι υπάρχουν περίπου 1,3 εκατομμύρια αλιγάτορες σε ολόκληρη την πολιτεία σε λίμνες, ποτάμια και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Τον Ιούνιο μία γυναίκα 31 ετών έχασε τη ζωή της από αλιγάτορα ενώ κολυμπούσε με την παρέα της κοντά στο Ορλάντο.

Μεταξύ 1948 και 2025, σημειώθηκαν 500 περιστατικά επιθέσεων από τα οποία τα 32 ήταν θανατηφόρα.

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