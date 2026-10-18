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18.10.2026 18:21

Ακρίβεια: Στα 110 δολάρια το βαρέλι έφτασε το Brent – Στα καυσόξυλα στρέφονται όσοι μπορούν

18.10.2026 18:21
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Η νέα άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent στα 110 δολάρια το βαρέλι εντείνει την ανησυχία για το κόστος θέρμανσης, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έναρξη της φετινής περιόδου διάθεσης διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,56 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,13 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρά την επιδότηση των 40 λεπτών ανά λίτρο που έχει ήδη ενσωματωθεί στην τιμή.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τη ζήτηση, με τα νοικοκυριά να παραγγέλνουν μικρότερες ποσότητες και να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για να εξασφαλίσουν θέρμανση σε προσιτό κόστος. Ενδεικτικά, η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης κοστίζει πλέον 1.560 ευρώ, από 1.130 ευρώ πέρυσι, δηλαδή 430 ευρώ περισσότερα. Την ίδια ώρα, οι έμποροι παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου θα καθορίσουν το κόστος στην αντλία, εκτιμώντας ότι οι τιμές την προσεχή εβδομάδα θα παραμείνουν περίπου στα σημερινά επίπεδα.

Η ζήτηση για καυσόξυλα μεγαλώνει

Αντίστοιχη ανοδική πορεία καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έφτασε στα 80,75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022. Υπό αυτές τις συνθήκες, αρκετά νοικοκυριά, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, στρέφονται στα καυσόξυλα, με τις τιμές στη Φλώρινα να ξεκινούν από 120 ευρώ τον τόνο για οξιά και να φτάνουν τα 130 ευρώ, ενώ άλλοι επιλέγουν συνδυασμό πετρελαίου, κλιματιστικών και τζακιού για να περιορίσουν τις δαπάνες.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι τα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί, με την παράταση των επιδοτήσεων στο ντίζελ και τη βενζίνη, καθώς και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο εξετάζεται να καταβληθεί νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο.

Οι επόμενες ανακοινώσεις για τον νέο κύκλο επιδοτήσεων στα καύσιμα αναμένονται στις 30 Οκτωβρίου, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών πιέσεων.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 18:25
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