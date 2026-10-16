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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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16.10.2026 18:45

Πέντε συλλήψεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτη ΦΠΑ – Ερευνες και στην Ελλάδα

16.10.2026 18:45
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Σε πέντε συλλήψεις για υπόθεση διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας «Midas».

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έπειτα από αίτημα του γραφείου της στο Μόναχο, συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.

Η νέα επιχείρηση συνδέεται με την έρευνα «Midas», η οποία έγινε γνωστή τον Φεβρουάριο του 2024 και αφορούσε οργανωμένα κυκλώματα απάτης ΦΠΑ, με εκτιμώμενη ζημία 195 εκατ. ευρώ και δραστηριότητα σε 17 χώρες. Πάντως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διευκρινίζει στην τελευταία ανακοίνωσή της εάν τα 114 εκατ. ευρώ αποτελούν μέρος της αρχικά εκτιμώμενης ζημίας ή πρόσθετο ποσό που προέκυψε από τη συνέχιση των ερευνών.

Στο επίκεντρο της νέας επιχείρησης βρίσκεται εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε αναπτύξει σύνθετο σύστημα απάτης τύπου «καρουζέλ» (VAT carousel fraud), εκμεταλλευόμενη τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών.

Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, το κύκλωμα εμπορευόταν κινητά τηλέφωνα μέσω εταιρειών και λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Πρόκειται για μηχανισμό κατά τον οποίο επιχειρήσεις εισπράττουν ΦΠΑ από τις πωλήσεις τους, χωρίς να τον αποδίδουν στις φορολογικές αρχές, αξιοποιώντας αλληλουχίες διασυνοριακών συναλλαγών.

Οι εκτιμώμενες φορολογικές απώλειες ανέρχονται σε 80 εκατ. ευρώ για τη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ για τη Γερμανία, ενώ οι πέντε συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για τη δημιουργία και τον έλεγχο του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε εγκαταστάσεις υπόπτων και εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Παράλληλα, δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία ύψους έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.

Από ελληνικής πλευράς, στην επιχείρηση συμμετείχαν η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Ερευνας και Ανάλυσης και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ωστόσο η ανακοίνωση δεν αναφέρει συλλήψεις στην Ελλάδα ούτε προσδιορίζει την έκταση των κατασχέσεων, που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα. Στην Κύπρο συνέδραμαν το Τμήμα Φορολογίας, η Αστυνομία και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ), ενώ συμμετείχαν επίσης οι αρμόδιες αρχές της Γερμανίας και η ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza).

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