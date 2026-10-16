Η μεγάλη αυταπάτη της ανάπτυξης: Η Ελλάδα στην 172η θέση παγκοσμίως με το δεύτερο μεγαλύτερο έλλειμμα εισαγωγών – εξαγωγών από το 2012

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Πίσω από τα χαμόγελα για την οικονομική πρόοδο, τα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Eurostat αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα: το παραγωγικό έλλειμμα της χώρας διευρύνεται επικίνδυνα.

Παρά τις διακηρύξεις για οικονομική ανάκαμψη και την είσοδο δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να νοσεί στον πυρήνα της. Η χώρα καταγράφει το δεύτερο μεγαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της τελευταίας 14ετίας, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη στηρίζεται στην κατανάλωση και όχι στην παραγωγή.

Στις 19 χειρότερες οικονομίες του κόσμου

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (World Economic Outlook, Οκτώβριος 2026), η Ελλάδα κατατάσσεται για το 2026 στην 172η θέση ανάμεσα σε 190 χώρες όσον αφορά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ (-6,6%).

Αυτό σημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται ανάμεσα στις 19 χειρότερες οικονομίες παγκοσμίως, ξεπερνώντας μόνο μικρά νησιωτικά κράτη ή χώρες σε ειδικές συνθήκες (όπως το Σουρινάμ, η Δομινίκα, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο και η Ουκρανία).

Η κατάσταση δεν αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά ούτε το 2027, καθώς η Ελλάδα προβλέπεται να βρίσκεται στην 168η θέση (στις 23 χειρότερες οικονομίες του κόσμου), με έλλειμμα στο -5,9%.

Ανοιχτή πληγή 7 χρόνια μετά τα μνημόνια

Στο πρώτο επτάμηνο του 2026, οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις εξαγωγές κατά 9,32 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μόνη χειρότερη επίδοση την τελευταία 14ετία σημειώθηκε το 2022 (-12,15 δισ. ευρώ), υπό το βάρος της πανδημικής κρίσης.

Επτά χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια και παρά την εισροή 36 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το δομικό παραγωγικό έλλειμμα οξύνεται αντί να περιορίζεται. Τα χειρότερα, μάλιστα, φαίνεται πως έπονται, καθώς στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπεται δραστική μείωση του συνολικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 35% — από τα 17 δισ. ευρώ το 2026 στα 11 δισ. ευρώ το 2027.

Η πραγματικότητα των πολιτών και η σιωπή των θεσμών

Την ίδια στιγμή, η πίεση στην καθημερινότητα των νοικοκυριών παραμένει ασφυκτική. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επικαλέστηκε ο Χάρης Δούκας, 1 στους 2 Έλληνες αδυνατεί να καλύψει μια έκτακτη οικονομική ανάγκη, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 29,2%.

Απέναντι σε αυτή τη μη βιώσιμη πορεία, το πολυπρόσωπο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στην έκθεση Σεπτεμβρίου που παρουσιάζεται στους βουλευτές, εμφανίζεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών. Περιορίζεται στην παρουσίαση στεγνών αριθμών, χωρίς να σχολιάζει ή να αναλύει την ουσία της παραγωγικής κατηφόρας της χώρας.

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