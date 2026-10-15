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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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15.10.2026 16:40

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Η Ελλάδα από χώρα που λάμβανε στήριξη, στηρίζει πλέον η ίδια πολίτες και επιχειρήσεις»

15.10.2026 16:40
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Τη ριζική αλλαγή της εικόνας και της θέσης της Ελλάδας στο διεθνές οικονομικό στερέωμα αποτύπωσαν οι τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη διοίκηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η θεαματική μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από τα χρόνια των μνημονίων και της επιτήρησης στη σημερινή φάση σταθερότητας, ανάπτυξης και ενεργού στήριξης των κυβερνητικών πολιτικών προς την κοινωνία.

«Προσπαθούμε να εκπλήσσουμε θετικά»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε τον μετασχηματισμό που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η Ελλάδα από χώρα που λάμβανε στήριξη, στηρίζει πλέον η ίδια τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Συνήθως το ΔΝΤ διατυπώνει πιο επιφυλακτικές εκτιμήσεις, ενώ εμείς προσπαθούμε να εκπλήσσουμε θετικά. Σκοπεύουμε να κάνουμε το ίδιο και την επόμενη χρονιά».

Η αναφορά αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική της κυβέρνησης για διατήρηση της δημοσιονομικής σοβαρότητας, η οποία επιτρέπει τη διοχέτευση του παραγόμενου πλούτου στην πραγματική οικονομία, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ελάφρυνση των νοικοκυριών.

Τα θερμά συγχαρητήρια της Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα

Ιδιαίτερα αισθητή έκανε την ικανοποίησή της η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία εξήρε τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας πως η χώρα έχει περάσει πλέον στην απέναντι όχθη – αυτή των παρόχων τεχνογνωσίας και βοήθειας:

«Η Ελλάδα χρηματοδοτεί πλέον την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες. Θα έλεγα, λοιπόν, μπράβο».

Η αναγνώριση αυτή από το ΔΝΤ σφραγίζει την πλήρη αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές και τους οργανισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα οικονομικής ανάκαμψης και μεταρρυθμιστικής δυναμικής.

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