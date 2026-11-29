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Δεν… πτοήθηκε ούτε από την εισαγγελική εντολή για την απαγόρευση της συνάθροισης των υποστηρικτών του ο Ηλίας Κασιδιάρης και αντί του ξενοδοχείου Belvedere της Χερσονήσου, έκανε την ομιλία του σε δρόμο της περιοχής.

Η εκδήλωση μπορεί να μην πραγματοποιήθηκε χάρη στην παρέμβαση της δικαιοσύνης, όμως όπως φαίνεται, ο ακροδεξιός καταδικασμένος με την Χρυσή Αυγή, Κασιδιάρης, συνεχίζει τον… προεκλογικό αγώνα.

Βέβαια με μερικές δεκάδες κόσμου όπως αποτύπωσαν και οι κάμερες φωτογραφικών πρακτορείων.

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