Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η απομάκρυνση των 20 ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί στο καταφύγιο του Μπούρινου στον Δήμο Βοΐου εξαιτίας της κακοκαιρίας Άργος.

Καθοριστική ήταν η κινητοποίηση και ο συντονισμός των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, του Δήμου Βοΐου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του δρόμου και την ασφαλή πρόσβαση των οχημάτων χρησιμοποιήθηκε ερπυστριοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής.

Τα άτομα μεταφέρονται αυτή την ώρα στην πόλη της Κοζάνης με λεωφορείο που διέθεσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ τα μέλη της παρέας από τη Σιάτιστα έχουν ήδη παραληφθεί από συγγενικά τους πρόσωπα.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία «Άργος»: Μήνυμα από το 112 για θυελλώδεις ανέμους σε Λακωνία και Κύθηρα

Κακοκαιρία Άργος: Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά τη Δευτέρα



ΟΑΚΑ: Έκτακτη ανακοίνωση για την κακοκαιρία – Συστάσεις για την ασφάλεια αθλητών και επισκεπτών

