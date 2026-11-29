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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κώστα Δοκιμάκη με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με τη Νέα Αριστερά να εκφράζει την έντονη διαφωνία της για τη συγκεκριμένη επιλογή.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά ασκεί κριτική στο πολιτικό παρελθόν του Κώστα Δοκιμάκη, δικηγόρου και πρώην στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στις Κυκλάδες. Ειδικότερα, αναφέρεται σε παλαιότερες αναρτήσεις του, στις οποίες, σύμφωνα με την ίδια, αποτυπώνονται στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, καθώς και θέσεις που αφορούν τους συλλογικούς αγώνες και τη σωφρονιστική πολιτική.

Ταυτόχρονα, στρέφει τα πυρά της κατά του πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για μια διαδικασία «άνευ όρων και ορίων διεύρυνσης». Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή της στην ένταξη προσώπων που, όπως υποστηρίζει, έχουν εκφράσει ή αναπαράγει ρατσιστικές και αντιδραστικές απόψεις.

Καταλήγοντας, η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ότι «η αριστερά δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους αντιλήψεις», τονίζοντας πως δεν μπορεί να μετατρέπεται σε «κολυμπήθρα του Σιλωάμ στο όνομα της μικροπολιτικής».

H ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση ως δικηγόρος και πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στις Κυκλάδες, Κώστας Δοκιμάκης, ανακοινώθηκε ως υποψήφιος με το κόμμα της στην χθεσινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της.

Ο Κώστας ΔοκΙμάκης έχει στο παρελθόν προχωρήσει σε πλήθος αναρτήσεων με τις οποίες αναπαρήγαγε πλήθος στερεοτυπικών αντιλήψεων ενάντια στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ενάντια στους συλλογικούς αγώνες και την σωφρονιστική πολιτική.

Γνωρίζαμε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προχωρά σε άνευ όρων και ορίων διεύρυνση του. Αλλά δεν περιμέναμε ποτέ να εντάξει τους κόλπους του πρόσωπα που έχουν αναπαράξει ρατσιστικές και αντιδραστικές θεωρίες.

Η αριστερά δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους αντιλήψεις, ούτε αποτελεί κολυμπήθρα του Σιλωάμ στο όνομα της μικροπολιτικής».

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