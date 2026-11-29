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Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, είναι το πολιτικό πρόσωπο που καταγγέλλει ότι εξαπατήθηκε από την 36χρονη influencer-λογίστρια από την Κάλυμνο, η οποία συνελήφθη στην Εκάλη.

Σε συνέντευξή της στο VoiceNews, η Μαρία Αθανασίου εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο η 36χρονη κέρδισε σταδιακά την εμπιστοσύνη της και την έπεισε να διαθέσει χρήματα για μια επιχειρηματική κίνηση στο Κολωνάκι.

Η επαφή τους -όπως είπε- άρχισε όταν η 36χρονη μίσθωσε κατοικία ιδιοκτησίας της βουλευτού στην Εκάλη.

Όπως περιγράφει η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης η ενοικιάστρια κυκλοφορούσε με ένα μεγάλο πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ της είχε εμπιστευτεί πως υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Στην αρχή, η influencer κατέβαλλε κανονικά τα ενοίκια και οι δύο γυναίκες ανέπτυξαν στενό δεσμό, με τη βουλευτή να σημειώνει χαρακτηριστικά πως «είχαμε μια σχέση μάνας-κόρης».

Η επένδυση στο Κολωνάκι

Σε επόμενο στάδιο, η 36χρονη της πρότεινε μια επιχειρηματική συνεργασία για ένα κατάστημα στο Κολωνάκι, παρουσιάζοντάς το ως εξαιρετική ευκαιρία. Παρότι η Μαρία Αθανασίου ήταν αρχικά επιφυλακτική, η επίμονη στάση της λογίστριας, η οποία ζητούσε 35.000 ευρώ για την αγορά του franchise, την οδήγησε τελικά στο να δώσει τα χρήματα. «Εγώ δεν ήθελα, αλλά εκείνη επέμενε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφού πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος δίχως να προχωρήσει το εγχείρημα, ο γιος της βουλευτού μετέβη στο κατάστημα στο Κολωνάκι για να ελέγξει την κατάσταση. Εκεί διαπίστωσε πως οι υφιστάμενοι ενοικιαστές δεν σκόπευαν να φύγουν από το ακίνητο, παρόλο που η 36χρονη είχε επιδείξει στην οικογένεια μισθωτήριο συμβόλαιο, ισχυριζόμενη ότι ο χώρος είχε ήδη εξασφαλιστεί.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Οι αμφιβολίες της βουλευτού επιβεβαιώθηκαν όταν προέκυψαν καταγγελίες και από άλλους επαγγελματίες, ανάμεσά τους και κομμωτές, που δήλωναν επίσης εξαπατημένοι. Τότε η Μαρία Αθανασίου και η οικογένειά της συνειδητοποίησαν το εύρος της υπόθεσης και προχώρησαν σε νομικές ενέργειες.

Όπως ανέφερε η βουλευτής, στο ποινικό σκέλος η 36χρονη έχει ήδη καταδικαστεί, ενώ απομένει η εκδίκαση της αστικής αγωγής για τη διεκδίκηση του ποσού. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2020 και, έξι χρόνια αργότερα, η κυρία Αθανασίου αναμένει ακόμη την οριστική δικαστική εξέλιξη.

«Είναι μία απατεώνισσα», λέει πρώην σύντροφός της

Μιλώντας στην εκπομπή στις «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, πρώην σύντροφός της είπε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας και θα ήθελα να πω ότι είναι ένα έναυσμα να ξεκαθαρίσουμε από τις απατεώνες και τους σωστούς ανθρώπους. Θα έβαζα την πρώην σύντροφό μου στην κατηγορία του απατεώνα, του scam. Ένας scammer. Μια απατεώνισσα η οποία υποσχόταν πράγματα τα οποία δεν έπραττε».

»Εξαπατούσε οικογένειες. Εμφανιζόταν ως λογίστρια ως μία Α κλάσης λογίστρια, η οποία θα μπορούσε να τραβήξει μέχρι και κουρτίνες στην ΑΑΔΕ για να μπορέσει να καλύψει χρέη, για να μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε να βγάλουν φορολογική ενημερότητα. Απλά έπαιρνε κάποια χρήματα, τα οποία εγώ μετά τα έμαθα, αφού χωρίσαμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί με ενοχλήσανε, αφού μάθανε ότι χωρίσαμε. Λοιπόν, και με είχανε ενοχλήσει. Με πήραν τηλέφωνο τα παιδιά, μου είπανε “Αβραάμ, αυτό και αυτό συμβαίνει. Σε παρακαλώ βοήθησέ μας να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω”. Απευθύνθηκαν σε εμένα για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι οικογενειάρχες, είναι με παιδιά, είναι άνθρωποι οι οποίοι «βιοπαλεύουν», να πάρουν τα χρήματά τους πίσω», πρόσθεσε.

«Δεν γνωρίζω το ποιόν του νυν άντρα της. Αυτό το οποίο είχε παρουσιάσει πριν ήταν απλά ένα θεαθήναι. Όπως και εμένα με πλησίασε επειδή ήμουν σωματοφύλακας. Με πλησίασε μέσω των social και μου ζήτησε τη βοήθειά μου για να μπορέσω να την προστατεύσω. Τώρα από τι να την προστατεύσω…Μου είχε στείλει λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας», επισήμανε και συνέχισε: «Είχε κόψει τιμολόγια από την εταιρεία μου την οποία αυτή τη στιγμή διοικώ εγώ. Είναι μια εταιρεία καθαρή, καθαρή. Πλέον την έχω καθαρίσει και μου είπε ο λογιστής μου ότι είχαν εκδοθεί κάποια τιμολόγια το 2023 γύρω στο ύψος των 3.000 ή 6.000 ευρώ. Δε θυμάμαι αυτή τη στιγμή, θα σας γελάσω, δε θέλω να πω ψέματα. Η εν λόγω κυρία είχε εισπράξει το ΦΠΑ. Δηλαδή τα τιμολόγια ήταν νόμιμα, είχαν ανέβει στο myDATA, αλλά εισέπραξε το ΦΠΑ. Δεν αποδόθηκαν στο κράτος. Είχε πάρει μεγάλα ποσά από φίλους. Ο Β είχε δώσει 17.000, ο Γ είχε δώσει τριάντα χιλιάδες ευρώ. Ο Τ είχε δώσει είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ και ο Β είχε δώσει δώδεκα χιλιάδες ευρώ».

«Είχε μια πειθώ η οποία είναι απίστευτη. Όταν έχεις γνώση σε ένα πράγμα, έχεις και μια πειθώ. Όταν έχεις γνώση σε ένα θέμα, μπορείς κάλλιστα να απαντήσεις και να ανταπαντήσεις σε θέματα τα οποία σε ρωτάνε. Λοιπόν, και έτσι έμπαιναν στην παγίδα οι υποτιθέμενοι πελάτες. Γιατί όταν με ενημέρωσαν εμένα τα παιδιά, ο Α ειδικά, μου λέει “Αβραάμ, μου είπανε, μου είπε ότι θα μου φέρει ένα εμπόρευμα από την τάδε χώρα με μια εγγυητική εξήντα χιλιάδων”. Λοιπόν, το εμπόρευμα αυτό κόστιζε εξήντα χιλιάδες. Λοιπόν, λέω “Α, τι γίνεται; Δε σου είπα να με πάρεις τηλέφωνο;” Όμως αυτές οι ειδοποιήσεις ήρθαν αφού είχαμε χωρίσει. Γιατί είχε χρησιμοποιήσει το όνομά μου ότι «κοίταξε, μη μου την πολυμπαίνεις γιατί αυτό και αυτό». Ήταν ανθρωποι τους οποίους, τους είχα συστήσει εγώ. Ναι, μεν από το δικό μου κύκλο, αλλά τους είχα συστήσει εγώ. Δηλαδή αυτός είναι ο Α, αυτός είναι ο Β, αυτός είναι ο Γ και με το Γ είχε συνάψει και σχέση. Μετά από εμένα βέβαια», επισήμανε.

«Αρνείται τα πάντα»

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega, η δικηγόρος της influencer είπε πως η πελάτισσά της αρνείται όλες τις κατηγορίες σε βάρος της.

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