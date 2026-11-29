Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένας συναγερμός που χτύπησε σε σπίτι στην Εκάλη το βράδυ της Παρασκευής στάθηκε η αφορμή για τη σύλληψη μιας 36χρονης influencer. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Βορείων Προαστίων, οι οποίοι εντόπισαν τη γυναίκα και παρατήρησαν αμέσως τη μεγάλη νευρικότητα και το άγχος της. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων της διαπιστώθηκε πως αναζητούνταν από τις Αρχές.

Όταν ενημερώθηκε ότι πρέπει να μεταφερθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, περιορίστηκε να ρωτήσει «τι ακριβώς βγαίνει στο σύστημα;» και στη συνέχεια κράτησε σιγή ιχθύος καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και της παραμονής της στο τμήμα.

Στο τμήμα αποκαλύφθηκε το βαρύ δικαστικό της παρελθόν, καθώς εκκρεμούσαν εις βάρος της καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία με συνολικές ποινές φυλάκισης 30 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Η σύλληψη έφερε ξανά στο φως πλήθος καταγγελιών από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματά της, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας γιατρός, ένας πολύτεκνος ιερέας, αλλά και εν ενεργεία βουλευτής. Τα θύματα της είχαν εμπιστευτεί μεγάλα χρηματικά ποσά για επενδύσεις ή αγορές αυτοκινήτων, πιστεύοντας πως συναλλάσσονται με μια καταξιωμένη επαγγελματία με ισχυρές διασυνδέσεις.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου μετρούσε 127.000 ακολούθους, παρουσιαζόταν ως οικονομολόγος και λογίστρια με διδακτορικό και ιδιοκτήτρια εταιρείας συμβούλων στο Κολωνάκι. Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ, η εταιρεία που είχε ιδρύσει το 2020 τελεί σε αναστολή καταχωρίσεων από τον Νοέμβριο του 2022, λόγω μη καταβολής του αρχικού κεφαλαίου και έλλειψης δημοσιευμένων ισολογισμών. Παρά την πραγματική εικόνα των επιχειρήσεών της, η 36χρονη προέβαλλε μια ζωή μέσα στη χλιδή, με ταξίδια, σκάφη, ελικόπτερα, πανάκριβα αξεσουάρ και πούρα. Στην καθημερινότητά της κυκλοφορούσε με ένα μαύρο πολυτελές τζιπ του 2026 με σκούρα φιμέ τζάμια, το οποίο είχε αποκτήσει μέσω leasing, ενώ νοικιασμένη ήταν και η βίλα στην Εκάλη όπου διέμενε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η καταγγελία εν ενεργεία βουλευτή, ο οποίος της νοίκιαζε το σπίτι στην Εκάλη και δήλωσε στο MEGA πως έχασε πάνω από 50.000 ευρώ. Όπως ανέφερε, η 36χρονη τον προσέγγισε προτείνοντάς του να ανοίξουν μαζί ένα κατάστημα εστίασης στο Κολωνάκι, παρουσιάζοντας μάλιστα πλαστά συμβόλαια, ενώ παράλληλα η αστυνομία τον ενημέρωσε πως η ενοικιάστρια έκλεβε και το ρεύμα του σπιτιού. Ο ίδιος περιέγραψε πως η γυναίκα επέλεξε μια ακριβή περιοχή για να δικτυωθεί με εύπορους γείτονες και να αποσπά χρήματα τάζοντας επικερδείς ευκαιρίες.

Η δράση της φέρεται να ξεκινά τουλάχιστον από το 2020, με επαναλαμβανόμενες κατηγορίες για υπεξαιρέσεις και απάτες, κυρίως με προκαταβολές για πολυτελή οχήματα που δεν παραδίδονταν ποτέ. Το 2023 είχε συλληφθεί ξανά στην Καλλιθέα για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε πάνω της ένα πιστόλι. Σύμφωνα με μαρτυρίες θυμάτων, είχε αποσπάσει 40.000 ευρώ από έναν Ιταλό για το άνοιγμα εστιατορίου, μικρότερα ποσά από επαγγελματίες όπως κομμωτές, καθώς και χρήματα από έναν ιερέα με τέσσερα παιδιά. Η 36χρονη παραμένει κρατούμενη και αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του εισαγγελέα εκτελέσεων ποινών.

Διαβάστε επίσης:

Δικογραφία σε βάρος 26χρονου για πορνογραφία ανηλίκων – Ζήτησε και έλαβε γυμνές φωτογραφίες από ανήλικη μέσω social media

Υπόθεση μαστροπείας 15χρονης στο Αγρίνιο: Προφυλακίστηκαν 2 από τους 8 κατηγορούμενους – Απολογούνται οι γονείς της (Video)

Τροχαίο δυστύχημα στο Κορωπί: H συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 22χρονου – «Εγώ βρήκα το παιδί νεκρό»





