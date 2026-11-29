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Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Καίτη Γαρμπή στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», μιλώντας για τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η φράση της προς τον Αντώνη Ρέμο και τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια περιέγραψε το σοκ που υπέστη όταν βρέθηκε στο στόχαστρο της δημόσιας κριτικής, εξηγώντας πως ουδέποτε είχε πρόθεση να προσβάλει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ένιωθα ότι όλη η κοινωνία πήρε το μέρος ενός πλήθους που με σταύρωνε»

«Εγώ αυτή τη φράση την είπα με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη για τον Αντώνη, για αυτό που είχε κατορθώσει να κάνει εκείνη τη μέρα. Είναι μία φράση κλισέ που τη λέω στον Αντώνη πάντα, γιατί ανταλλάζουμε επισκέψεις όταν έχουμε επετειακές συναυλίες. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι αυτή η φράση έχει ταυτιστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε καν.

Μία που το είπα και μία που άρχισαν να με λιθοβολούν. Τα έχασα, δεν το περίμενα. Δεν το πίστευα ότι ο κόσμος που λέει “η Καίτη μου, το καλό παιδί”… Ένιωθα ότι όλη η κοινωνία πήρε το μέρος ενός πλήθους που με σταύρωνε».

«Κλείστηκα στο σπίτι, τρόμαξα, πληγώθηκα πάρα πολύ. Ακύρωσα εμφανίσεις, δεν έβγαινα από το σπίτι. Έλεγα “δεν πιστεύουν ότι είμαι μία ελεεινή, μία τρισάθλια που ειρωνεύτηκε έναν άνθρωπο που ήταν άταφος”. Πήγα τον δίσκο πίσω, περίμενα να περάσουν οι 40 μέρες».

Οι συνεργασίες με τον Γιώργο Μαζωνάκη που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και η κατάθεση ψυχής

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε, μάλιστα, πως οι επαγγελματικοί δρόμοι της με εκείνους του Γιώργου Μαζωνάκη είχαν βρεθεί αρκετές φορές κοντά, με δύο μουσικές συμπράξεις να βρίσκονται στα σχέδιά τους.

«Κατά περίεργο τρόπο μάς έφερνε η ζωή γύρω γύρω με τον Γιώργο. Υπήρχαν δύο πράγματα που θα κάναμε μαζί. Το ένα είναι ο δίσκος που έκανα με τους άνδρες, που υπήρχε ένα ντουέτο, το “Όλη μου η στενοχώρια”, να το πούμε μαζί, αλλά δεν προχώρησε.

Και άκουσα πριν από καιρό ότι είχε εκφραστεί με μεγάλο ενθουσιασμό για του Τουρνά το “Όσο θα λείπεις”, που το είχε πει η Αλέξια, και λέω να του το πω, να το πούμε μαζί».

«Θα μου πεις τώρα γιατί τα λες; Για να δείξεις ότι είχες καλές σχέσεις; Είτε είχα καλές σχέσεις, που είχα, μέχρι σε κάποιο σημείο ανταλλάσσαμε μαέστρους, ακόμα κι αν δεν είχαμε –που είχαμε– μπροστά στον θάνατο η καρδιά χωράει μόνο πόνο, αγάπη και σιωπή».

«Εγώ θέλω να κοιτάξω στα μάτια τον κόσμο, όλους αυτούς που με καταδίκασαν, και να τους πω καθαρά και ανθρώπινα, λόγω τιμής και μάρτυς μου ο Θεός ότι λέω αλήθεια, ότι αυτό για το οποίο με χρέωσαν δεν ήμουν εγώ».

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