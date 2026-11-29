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Ο Ρένος Χαραλαμπίδης σε συνέντευξή του έκανε έναν απολογισμό της διαδρομής του, εξηγώντας τους λόγους που τον οδηγούν σε αυτή την αλλαγή σελίδας.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ήρθε η ώρα να αφήσει την τηλεόραση και να αλλάξει σελίδα στη ζωή του, επιλέγοντας το ραδιόφωνο.

«Νομίζω ότι η σχέση μου με την τηλεόραση κάπου έχει ολοκληρωθεί. 36 χρόνια παίζω. Κάπου το ταξίδι μου ολοκληρώθηκε, έπαιξα για πρώτη φορά τον Σεπτέμβρη του 1990. Έχω έρθει στο πλατό αυτό από τότε που ήμουν 21 χρονών. Επειδή άνθρωποι που φύγανε και εποχές που φύγανε, αφήνουν και ένα αποτύπωμα ελευθερίας. Ευχαριστώ πολύ την τηλεόραση, περάσαμε υπέροχα, περάσαμε και συγκρουσιακά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πλέον, το δημιουργικό του ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στο ραδιόφωνο. «Η νέα μου αγάπη είναι το ραδιόφωνο, πηγαίνω κάθε μέρα στον σταθμό τόσο ευχάριστα. Έχω τόσα πολλά να πω στο μικρόφωνο και λέω “γιατί δεν είχε έρθει τόσα χρόνια το ραδιόφωνο στη ζωή μου;”. Έρχονται τρομερές γενιές ηθοποιών, άσε χώρο και στους άλλους. Μπήκα, πέρασα καλά, γνώρισα ανθρώπους, έβγαλα λεφτά, έκανα την τρέλα μου, εντάξει, άσε και τους άλλους», είπε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

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