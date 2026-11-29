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Μαζικά προσέρχονται στις κάλπες οι ψηφοφόροι σε μια αναμέτρηση που θεωρείται ευρέως η πιο καθοριστική στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας, κυρίως επειδή η ακροδεξιά διατηρεί ισχυρές πιθανότητες να εισέλθει στην κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο τη δεκαετία του 1970.

Αποδεικνύοντας τη σημασία της ψηφοφορίας, η συμμετοχή κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ φτάνοντας το 45,7% έως τις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας), σημειώνοντας κατακόρυφη άνοδο σε σύγκριση με το 40,48% την ίδια ώρα στις εκλογές του 2023 και ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 42% από τη σαρωτική επανεκλογή του Φελίπε Γκονθάλεθ το 1993.

Το κεντρικό ερώτημα -σύμφωνα με το Politico– είναι αν ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ -ο τελευταίος ισχυρός σοσιαλιστής ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη- θα χάσει την εξουσία, όπως προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

credit: AP

Ο Σάντσεθ έχει πληγεί σοβαρά από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς, το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο και τη διογκούμενη αγανάκτηση για το κόστος στέγασης, και δίνει σκληρή μάχη για να εξασφαλίσει μια ακόμη θητεία έπειτα από οκτώ χρόνια στην πρωθυπουργία.

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, επικεφαλής του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP), φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει τη δυσαρέσκεια των Ισπανών και να τον διαδεχθεί.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, παρότι οι συντηρητικοί αναμένεται να έρθουν πρώτοι σε ψήφους, πιθανότατα δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν αυτοδυναμία στο κοινοβούλιο των 350 εδρών.

Ένα τέτοιο σενάριο θα υποχρέωνε το Λαϊκό Κόμμα να στηριχθεί στο ακροδεξιό κόμμα Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η συμμετοχή του Vox σε μια ισπανική κυβέρνηση θα έστελνε ένα ηχηρό μήνυμα για τη στροφή της Ευρώπης προς τα δεξιά, σε μια συγκυρία όπου τα ακροδεξιά κόμματα προηγούνται άνετα στις δημοσκοπήσεις και σε Γαλλία και Γερμανία, επισημαίνει το Politico.

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