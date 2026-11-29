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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού Φεστιβάλ των Φώτων στη Μιανμάρ, όταν ένα τεράστιο αερόστατο γεμάτο πυροτεχνήματα εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του, εκτοξεύοντας φλεγόμενα υλικά προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Στο εντυπωσιακό όσο και τρομακτικό βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, το αερόστατο διακρίνεται να ανυψώνεται στον νυχτερινό ουρανό, προτού μια σειρά εκρήξεων μετατρέψει το εορταστικό θέαμα σε εφιάλτη για τους παρευρισκομένους.

🇲🇲 A HUGE fireworks balloon at Myanmar’s Tazaungdaing Festival EXPLODED seconds after takeoff.



The blast rained literal fire straight down onto a packed crowd that fled for cover.



16 people suffered burns and over 100 needed medical help in the freak accident.



Writer: Bri… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 29, 2026

Πυροτεχνήματα και φλεγόμενα θραύσματα πέφτουν προς το έδαφος, με τους θεατές να απομακρύνονται έντρομοι, αναζητώντας καταφύγιο.

Σύμφωνα με τη βρετανική Sun, η οποία δημοσίευσε το βίντεο στις 26 Νοεμβρίου, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στην πόλη Ταουνγκί, πρωτεύουσα της πολιτείας Σαν, στην ανατολική Μιανμάρ.

Τα πυροτεχνήματα ενεργοποιήθηκαν πρόωρα, προτού το αερόστατο προλάβει να φτάσει σε ασφαλές ύψος. Παρά τις τρομακτικές εικόνες, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Τραυματισμοί και συνωστισμός

Κατά τη διάρκεια του ίδιου φεστιβάλ, το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου, 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροτεχνήματα, ενώ συνολικά 117 άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν αναπνευστικά προβλήματα και λιποθυμικά επεισόδια λόγω του συνωστισμού, ενώ καταγράφηκαν και τραυματισμοί από συμπλοκές. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, πάντως, ότι ο συγκεκριμένος απολογισμός συνδέεται με το αερόστατο που εμφανίζεται στο βίντεο.

Η παράδοση των αερόστατων με πυροτεχνήματα

Το φεστιβάλ Tazaungdaing, γνωστό και ως Φεστιβάλ των Φώτων, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραδοσιακές βουδιστικές γιορτές της Μιανμάρ και σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου των βροχών.

Η φετινή διοργάνωση στην Ταουνγκί πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 25 Νοεμβρίου, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκονται οι διαγωνισμοί χειροποίητων αερόστατων, τα οποία κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας απελευθερώνονται αερόστατα που συχνά έχουν τη μορφή ζώων, ενώ τη νύχτα το θέαμα περιλαμβάνει γιγαντιαίες κατασκευές με φωτιστικά στοιχεία και πυροτεχνήματα.

Στη φετινή διοργάνωση είχαν προγραμματιστεί 112 νυχτερινές απογειώσεις αερόστατων, εκ των οποίων τα 71 έφεραν πυροτεχνήματα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη παράδοση έχει επανειλημμένα προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια των θεατών, καθώς ανάλογα ατυχήματα στο παρελθόν έχουν οδηγήσει ακόμη και σε θανάτους.

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