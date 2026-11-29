Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ακυρώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σήμερα σε δρομολόγια της Eurostar μεταξύ Λονδίνου, Λιλ, Βρυξελλών και Παρισιού, αφού υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Λιλ και Βρυξελλών.

«Τρένα που συνδέουν Λονδίνο και Λιλ/Βρυξέλλες, καθώς και Παρίσι και Βρυξέλλες, αναμένεται να παρουσιάσουν σήμερα καθυστερήσεις, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται ένα περιστατικό που συνέβη χθες 28/11/2026 στη γραμμή μεταξύ Λιλ και Βρυξελλών», τόνισε η Eurostar στον ιστότοπό της.

Από τα δέκα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από το Παρίσι με προορισμό το Λονδίνο μετά τις 16:00 (ώρα Ελλάδας), όλα εκτός από 2 εμφανίζονταν ως ακυρωμένα στον ιστότοπο της Eurostar.

Δημοσιογράφος του Reuters, που βρισκόταν στον πολυσύχναστο σταθμό Γκαρ ντι Νορ στο Παρίσι, είπε πως ειπώθηκε σε επιβάτες που είχαν κάνει κράτηση σε δρομολόγια που ακυρώθηκαν από το απόγευμα, ότι δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν με τα βραδινά δρομολόγια.

Διαβάστε επίσης:

Politico για Ισπανία: Στο 45,7% εκτινάχθηκε η συμμετοχή – Δοκιμάζεται ο Σάντσεθ, σε τροχιά εξουσίας η ακροδεξιά

Ιορδανία: Θανατική ποινή σε 3 άνδρες για τρομοκρατική επίθεση σε ορθόδοξη εκκλησία με 10 νεκρούς

Χωρίς συμφωνία η συνάντηση Νετανιάχου – Άιζενκοτ: Αγεφύρωτες οι διαφορές τους, δεν θα γίνει δεύτερο ραντεβού