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Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας συναντήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, στη Σκωτία, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Χάρι, στην πρώτη τους κατ’ ιδίαν επαφή μετά την επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Sun.

Ο 78χρονος μονάρχης προσκάλεσε τον 42χρονο γιο του στο βασιλικό κτήμα του Μπαλμόραλ για να περάσουν χρόνο μαζί, χωρίς την παρουσία της βασίλισσας Καμίλα, της Μέγκαν Μαρκλ ή των δύο εγγονιών του, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Χάρι ταξίδεψε στη Σκωτία το Σαββατοκύριακο της 17ης Οκτωβρίου, εκμεταλλευόμενος την απουσία της Καμίλα, η οποία βρισκόταν περίπου 640 χιλιόμετρα μακριά, παρακολουθώντας τις ιπποδρομίες του Champions Day στο Άσκοτ.

Το περιεχόμενο της συνομιλίας τους παραμένει άγνωστο, ωστόσο πηγή που μίλησε στη Sun υπογράμμισε πως υπάρχει πρόθεση να διατηρηθούν καλές σχέσεις, ενώ τα γραφεία Τύπου των δύο πλευρών αρνήθηκαν να προβούν σε οποιοδήποτε σχόλιο.

Το κλίμα συμφιλίωσης και οι παράλληλες κινήσεις

Αμέσως μετά τη συνάντηση, τη Δευτέρα, ο Κάρολος επέστρεψε στο Λονδίνο, βάζοντας τέλος στη μακρά θερινή παραμονή του στη Σκωτία, και στις 21 Οκτωβρίου υποδέχθηκε στο κάστρο του Ουίνδσορ, μαζί με την Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, την επίσημη αντιπροσωπεία του Ομάν.

Τις ίδιες ημέρες, ο Χάρι, μιλώντας στο περιοδικό GQ, έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της οικογενειακής επαναπροσέγγισης. Τόνισε ότι εν μέσω των παγκόσμιων κρίσεων, η συμφιλίωση αποτελεί προτεραιότητα και πως, παρότι τα σημάδια παραμένουν, οφείλει κανείς να διαχειρίζεται τα γεγονότα και να αφήνει πίσω το παρελθόν. Σημείωσε ακόμη πως υπάρχει ήδη υπερβολική ένταση στον κόσμο για να συντηρούνται οικογενειακές διαμάχες, προσθέτοντας ότι ο ίδιος επιθυμεί να λυθούν τα προβλήματα, ακόμη κι αν κάποιοι άλλοι δεν το θέλουν – μια δήλωση που συνεργάτες του έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι δεν στρεφόταν κατά του αδελφού του, Ουίλιαμ.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Sun έφερε στο φως πληροφορίες ότι ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, ελέγχεται από τις αρχές στις Φιλιππίνες για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ την επόμενη εβδομάδα το βασιλικό ζεύγος αναχώρησε για οκταήμερη περιοδεία στην Καραϊβική, επισκεπτόμενο τις Μπαχάμες, τη Γουιάνα και την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Δημόσιες εμφανίσεις και χωριστά Χριστούγεννα

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Καρόλου στην Καραϊβική, ο Χάρι απέφυγε τη δημοσιότητα, όμως τις τελευταίες εβδομάδες η παρουσία του είναι ιδιαίτερα έντονη. Παρέστη απροειδοποίητα σε τελετή μνήμης στο Μπράκλεϊ του Νορθάμπτονσαϊρ, την ώρα που ο βασιλιάς βρισκόταν στο Κενοτάφιο του Λονδίνου. Στις 11 Νοεμβρίου βρέθηκε στις Βρυξέλλες μαζί με τη Μέγκαν για εκδήλωση σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, ενώ ταξίδεψε και στην Ουκρανία για συνέδριο γύρω από τα ψυχικά τραύματα του πολέμου, μόλις μία ημέρα πριν από την αναχώρηση του Ουίλιαμ και της Κέιτ για τη Βομβάη και τα βραβεία Earthshot. Η εμφάνισή του σε podcast λίγες ώρες μετά την επιστροφή του πριγκιπικού ζεύγους της Ουαλίας πυροδότησε εκ νέου σχόλια για τον χρονισμό των κινήσεών του.

Πρόσφατα, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ επισκέφθηκαν με τα παιδιά τους το Winter Wonderland στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου, ενώ την Παρασκευή, στην εκπομπή «This Morning» του ITV, ο Χάρι ανέφερε πως θα περάσει τα Χριστούγεννα με τη Μέγκαν και τη μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ, επιλέγοντας για το γιορτινό τραπέζι γαλοπούλα ή γκάμπο.

Παρότι γιόρτασαν στη Βρετανία την αμερικανική Ημέρα των Ευχαριστιών, οι Σάσεξ δεν αναμένεται να βρεθούν στο Σάντρινγκχαμ για τις γιορτές με τη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με τη Sun, η Μέγκαν και τα δύο παιδιά δεν έχουν συναντηθεί ακόμη με τον Κάρολο μετά την επιστροφή τους στη χώρα πριν από τρεις μήνες. Οι σχέσεις παραμένουν εύθραυστες εξίμισι χρόνια μετά την αποχώρηση του ζευγαριού από το παλάτι και τη μετακόμισή του στις ΗΠΑ, με τον βασιλιά να έχει να αναφερθεί δημοσίως στον μικρότερο γιο του εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, από το πρώτο διάγγελμά του μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

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