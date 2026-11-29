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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στη μαρίνα του Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο, μετά την πτώση 31χρονου ναυτικού στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Σάββατο, στην προσπάθειά του να ανέβει στη θαλαμηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απουσία του ναυτικού από τη θαλαμηγό διαπιστώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, όταν και ενημερώθηκε η λιμενική αρχή σημαίνοντας συναγερμό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του λιμενικού με τη συνδρομή δύτη, ο οποίος αναγκάστηκε να σταματήσει την έρευνα λόγω της περιορισμένης ορατότητας στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Από την εξέταση του υλικού των καμερών ασφαλείας προέκυψε ότι είχε πέσει στη θάλασσα το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

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