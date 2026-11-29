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O Ραούλ Φερνάντεθ (Trackhouse) κέρδισε σήμερα (29/11) το Grand Prix της Βαλένθια -τον τελευταίο αγώνα της σεζόν- μπροστά από τον νεοστεφθέντα παγκόσμιο πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ.

Το MotoGP αποχαιρέτησε τον οδηγό της Ducati μπροστά σε ένα κατάμεστο από 100.000 θεατές Circuit Ricardo Tormo.

Ο 33χρονος Μάρκεθ, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι θα αποσυρθεί μετά το φινάλε της σεζόν, τιμήθηκε με μια μοτοσυκλέτα Ducati σε κόκκινο και χρυσό χρώμα, καθώς και με ένα χρυσό κράνος, προς τιμήν του όγδοου πρωταθλήματός του στο MotoGP και του δέκατου παγκόσμιου τίτλου συνολικά σε μια λαμπρή καριέρα.

Ο αδελφός του, Άλεξ, έχασε τον αγώνα λόγω ενός σοβαρού βρογχόσπασμου που τον οδήγησε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, επέστρεψε στην πίστα για να αγκαλιάσει τον μεγαλύτερο αδελφό του τη στιγμή που εκείνος έβγαινε από το γκαράζ, ενώ μέλη των ομάδων από όλο το grid παρατάχθηκαν στο pit lane για να τον τιμήσουν.

Παρόλα αυτά, ο Φερνάντεθ πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού μπροστά από τον Μάρκεθ, ενώ ο Πέδρο Ακόστα (KTM) κατέλαβε την τρίτη θέση.



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