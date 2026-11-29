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Μια νοσταλγική αναδρομή στα χρόνια που η Ελένη Μενεγάκη κυριαρχούσε στην πρωινή ζώνη έκανε η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη της Ελίνας Κέφη και όσα ανέφερε για την εποχή του «Πρωινού Καφέ», αλλά και για την προσωπικότητα της Ελένης Μενεγάκη, η οποία από τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα έδειχνε ότι ήταν προορισμένη να ξεχωρίσει.

Η Ναταλία Γερμανού θυμήθηκε την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που επικρατούσε στις εκπομπές της Ελένης Μενεγάκη, τις αυθόρμητες στιγμές γέλιου και τη χημεία με τους συνεργάτες της, εκφράζοντας παράλληλα τη νοσταλγία της για μια εποχή της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας που σήμερα μοιάζει να εκλείπει.

«Ξέρετε τι θυμάμαι πολύ έντονα όποτε βλέπω την Ελένη και θυμάμαι τις εκπομπές της; Το πόσο πολύ γελούσαμε. Θυμάμαι τις έρευνες που έκανε ο Γκουντάρας, η Ζαρίφη».

«Έχει λείψει η χαρούμενη, ξέγνοιαστη τηλεόραση. Αν λείπει σε εμάς που την παρακολουθούμε, φαντάσου στον κόσμο που τη βλέπει πόσο λείπει».

Στη συζήτηση συμμετείχε και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, η οποία, έχοντας συνεργαστεί επί σειρά ετών με την Ελένη Μενεγάκη, αναφέρθηκε στη θετική ενέργεια που μετέδιδε η παρουσιάστρια μέσα από τη μικρή οθόνη.

«Όταν πέρναγε καλά η Ελένη, ήταν όλα μαγικά. Έφερνε αυτό το θετικό vibe», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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