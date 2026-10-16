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16.10.2026 13:05

Eurostat: Επιβεβαιώνει πληθωρισμό 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

16.10.2026 13:05
supermarket

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Άλμα στο 5,1% τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat που επιβεβαιώνουν τις προσωρινές εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν στις 2 Οκτωβρίου.

Τα στοιχεία της Eurostat έδειξαν αρνητικό δείκτη στα τρόφιμα ενώ στη ζώνη του ευρώ ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ήταν 3,8% τον Σεπτέμβριο αυξημένος από 3,2% τον Αύγουστο.

Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3,8% τον Σεπτέμβριο του 2026, αυξημένος από 3,2% τον Αύγουστο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,6%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (1,0%), την Ουγγαρία και τη Δανία (και οι δύο 2,1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (6,5%), τη Λιθουανία (6,1%) και τη Βουλγαρία (5,6%). Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε ένα κράτος μέλος, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε είκοσι τρία.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, η ενέργεια (+1,71 ποσοστιαίες μονάδες), οι υπηρεσίες (+1,52 ποσοστιαίες μονάδες), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,29 ποσοστιαίες μονάδες) και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,25 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ.

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