Πιερρακάκης: Διάλογος με την Κίνα για τη μακροοικονομική πολιτική με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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Στην έναρξη διαλόγου με την Κίνα για ζητήματα μακροοικονομικής πολιτικής αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του Eurogroup κάνει λόγο για συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Όπως αναφέρει, το Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσουν στη δημιουργία διαύλου διαλόγου με την Κίνα, με αντικείμενο τη μακροοικονομική πολιτική.

«Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την αμοιβαία κατανόηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και μια δυναμική βιομηχανία, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες», σημειώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι οι σχετικές εργασίες θα συνεχιστούν.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας σε θέματα οικονομικής πολιτικής, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διατήρηση ενός διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος που διέπεται από κοινούς κανόνες.

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