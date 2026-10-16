Πάνω από τα 105 δολάρια το Brent και τα 85 ευρώ το φυσικό αέριο

Takeaways by to pontiki AI Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω της αβεβαιότητας για τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή και του πλήγματος σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποφάσισε την απελευθέρωση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ενώ τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ σημείωσαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Φεβρουάριο.

Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη διαπραγματεύεται κοντά στα 85,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς τα επίπεδα αποθήκευσης παραμένουν χαμηλότερα από τα συνήθη για την εποχή.

Οι δυσκολίες στην αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου οφείλονται στις διαταραχές της ναυσιπλοΐας, που περιόρισαν τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή κατά 80% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η αγορά ενέργειας παραμένει ευάλωτη σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών, καθώς αναμένεται έντονος ανταγωνισμός μεταξύ Ασίας και Ευρώπης για την εξασφάλιση φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα.

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Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρά την οριακή υποχώρηση στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 105 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή (16.10.2026) οδεύοντας προς εβδομαδιαία άνοδο εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 97 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται το αμερικανικού τύπου αργό WTI που κλείνει την εβδομάδα με άνοδο πάνω από 6%.

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο βυθίστηκε στα Στενά του Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χτυπήθηκε από ιρανικό βλήμα. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την αβεβαιότητα σχετικά με την αποκατάσταση της φυσικής ροής πετρελαίου και ώθησε τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων σε επίπεδα ρεκόρ.

Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη -οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν- αύξησε περαιτέρω τους κινδύνους για τον εφοδιασμό.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συμφώνησε να προχωρήσει στην απελευθέρωση των εναπομεινάντων 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης παρέμβασης που ξεκίνησε τον Μάρτιο, κατόπιν πιέσεων από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σε άλλο μέτωπο, στοιχεία της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA) έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8,6 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Φεβρουάριο. Αυτή την εβδομάδα, το Brent σημείωσε ασθενέστερη πορεία σε σχέση με το αμερικανικό αργό (WTI), καθώς το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς για το αμερικανικό πετρέλαιο ενίσχυσε τη ζήτηση για το αμερικανικό πετρέλαιο.

Πάνω από τα 85 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποχώρησαν μεν, διαπραγματεύονται δε στην περιοχή των 85,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παραμένοντας οριακά κάτω από τα υψηλά επίπεδα πολλών ετών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν με ανησυχία τις προοπτικές εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της περιόδου αυξημένων αναγκών θέρμανσης.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ είναι γεμάτες σε ποσοστό 74,1%, σημαντικά χαμηλότερο από τα συνήθη επίπεδα για τη συγκεκριμένη εποχή, με ορισμένες χώρες να δυσκολεύονται να καλύψουν τις ελάχιστες απαιτήσεις αποθεμάτων.

Η αναπλήρωση των αποθεμάτων έχει καταστεί δύσκολη για την Ευρώπη, εν μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή να παραμένουν περίπου 80% χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η κατάσταση αυτή προμηνύει εντονότερο ανταγωνισμό μεταξύ Ασίας και Ευρώπης -των δύο μεγαλύτερων περιοχών εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως- για τα διαθέσιμα φορτία, καθώς οι θερμοκρασίες υποχωρούν.

Οι τιμές παραμένουν ευάλωτες σε περαιτέρω απότομες αυξήσεις, στην περίπτωση ενός πιο ψυχρού χειμώνα και παρατεταμένων διαταραχών στον εφοδιασμό.

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