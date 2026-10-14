Κοντά στα 107 δολάρια το Brent, στα 87 ευρώ το φυσικό αέριο εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή

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Στα ύψη οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθι -που υποστηρίζονται από το Ιράν- εντείνει τις ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent ενισχύεται στις συναλλαγές της Τετάρτης προς τα 107 δολάρια το βαρέλι, ανακτώντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στο ίδιο μοτίβο και το αμερικανικού τύπου αργό WTI που διαπραγματεύεται στην περιοχή των 95 δολαρίων ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη (14.10.2026), οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έπληξαν τα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco στο Νταχράν, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, με πυραυλική επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά σε τμήμα του συγκροτήματος.

Οι αντάρτες έβαλαν επίσης στο στόχαστρο το κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ ένας συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε επίθεση για την ανακατάληψη εδαφών στην Υεμένη που ελέγχονταν από τους αντάρτες.

Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αν και οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι συνέβαλαν στη διευκόλυνση της διέλευσης περισσότερων από 19 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Από την άλλη μεριά, στην Ευρώπη, ο Πρόεδρος Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία του για τις εξαγωγές ντίζελ με τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι οι πρόσθετες ποσότητες θα εισέλθουν στην παγκόσμια αγορά και θα συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών. Παρόλαυτά, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά.

Στα ύψη το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σημειώνουν άλμα πλησιάζοντας τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στη συνεδρίαση της Τετάρτης (14.10.2026) το συμβόλαιο στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας διαπραγματεύεται στην περιοχή των 87 ευρώ και υψηλότερα φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για περιορισμένες προμήθειες και χαμηλά αποθέματα ενόψει του χειμώνα.

Η πληρότητα στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι στα επίπεδα του 73,94%, με τα αποθέματα να παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα για τη συγκεκριμένη εποχή του έτους.

Οι προβλέψεις για ψυχρότερο καιρό στη βορειοδυτική Ευρώπη από το επόμενο Σαββατοκύριακο ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια λόγω των αναγκών για θέρμανση ασκώντας πρόσθετη πίεση στα ήδη περιορισμένα αποθέματα.

Με τα επίπεδα αποθήκευσης χαμηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη σε απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας ή σε απρόβλεπτες διαταραχές του εφοδιασμού.

Μια ενδεχόμενη αύξηση της ευρωπαϊκής ζήτησης θα μπορούσε επίσης να εντείνει τον ανταγωνισμό για φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην παγκόσμια αγορά.

Παράλληλα, η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τις τιμές του LNG στη Βόρεια Ασία σε επίπεδα σχεδόν τριπλάσια εκείνων που ίσχυαν πριν από τη σύγκρουση, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ Ασιατών και Ευρωπαίων αγοραστών για τα διαθέσιμα φορτία.

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