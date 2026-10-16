Εφορία: Ψηφιακός κλοιός σε ακίνητα και επιχειρήσεις με επτά νέες παρεμβάσεις και σαρωτικούς ελέγχους

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Ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται στις σχέσεις των φορολογουμένων με την Εφορία, καθώς μέσα στους επόμενους μήνες ενεργοποιούνται ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση σχεδόν κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Από τα ακίνητα και τα ενοίκια μέχρι τα τιμολόγια, τις εκδηλώσεις και τις καθημερινές συναλλαγές των επιχειρήσεων, οι ελεγκτικές αρχές αποκτούν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν και να διασταυρώνουν περισσότερα στοιχεία, περιορίζοντας τα περιθώρια απόκρυψης εισοδημάτων.

Το σχέδιο, που εκτείνεται έως το τέλος του 2027 και περιλαμβάνεται στο Draft Budgetary Plan που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει επτά βασικές παρεμβάσεις, με κοινό χαρακτηριστικό την ενίσχυση της ψηφιακής επιτήρησης.

Το ερώτημα, πάντως, είναι αν η νέα τεχνολογική υποδομή θα περιορίσει ουσιαστικά τη φοροδιαφυγή ή αν θα προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο υποχρεώσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη καλούνται να προσαρμόζονται διαρκώς σε νέους κανόνες.

Τα ακίνητα μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Πρώτο στη σειρά βρίσκεται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ηλεκτρονική βάση όλα τα βασικά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας.

Κάθε ακίνητο θα συνδέεται με τον ΑΤΑΚ και τον ΚΑΕΚ, ενώ θα αποτυπώνονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και η πραγματική του χρήση. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνονται οι διασταυρώσεις για μισθώσεις, δωρεάν παραχωρήσεις και ασυμφωνίες στις δηλώσεις των ιδιοκτητών.

Η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται και στις αγροτικές εκτάσεις, δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες ελέγχου.

Ψηφιακό Πελατολόγιο και στις εκδηλώσεις

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου στον χώρο των εκδηλώσεων.

Οι επαγγελματίες που θα ενταχθούν στο σύστημα θα υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά στοιχεία πελατών ή συναλλαγών, ώστε να μπορούν να διασταυρώνονται με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Η αλλαγή δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις καταχώρισης, ενώ η αποτελεσματικότητά της θα εξαρτηθεί από την πρακτική εφαρμογή και τη δυνατότητα εντοπισμού πραγματικών παραβάσεων.

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια

Από τις 2 Νοεμβρίου 2026 η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται στις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ.

Η μεταβατική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου 2027, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δίνοντας περιορισμένο χρονικό περιθώριο προσαρμογής.

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μέσω παρόχων ή εφαρμογών της ΑΑΔΕ και θα διαβιβάζονται στο myDATA.

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις, το ζήτημα δεν περιορίζεται στην τεχνολογική προσαρμογή, αλλά αφορά και το ενδεχόμενο πρόσθετου λειτουργικού κόστους.

Περισσότεροι έλεγχοι με ψηφιακά εργαλεία

Την ίδια ώρα, αναβαθμίζεται η εφαρμογή «ΕΛΕΓΧΟΣ Live», μέσω της οποίας οι ελεγκτές αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων.

Στο σύστημα ελέγχου ενσωματώνονται περισσότερα δεδομένα από ταμειακές μηχανές, POS και ηλεκτρονικά βιβλία, επιτρέποντας τον εντοπισμό αποκλίσεων ανάμεσα στις δηλωμένες και τις καταγεγραμμένες συναλλαγές.

Επτά νέα ελεγκτικά κέντρα

Το 2027 προγραμματίζεται η δημιουργία επτά Περιφερειακών Κέντρων Φορολογικών Ελέγχων, με στόχο τη συγκέντρωση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πληροφοριών.

Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Τελωνείων Θεσσαλονίκης, ενώ το νέο Τελωνείο στα Σπάτα συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες των πρώην τελωνείων του αεροδρομίου, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Στο στόχαστρο και οι πολυεθνικές

Το σχέδιο συμπληρώνεται από την ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής για την υποβολή φορολογικών πληροφοριών μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού καθεστώτος ελάχιστης φορολόγησης.

Η εφαρμογή θα επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ φορολογικών διοικήσεων, διευκολύνοντας τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες.

Το μεγάλο στοίχημα

Με τις αλλαγές αυτές, η Εφορία μετακινείται σταδιακά από τους παραδοσιακούς ελέγχους σε ένα μοντέλο συνεχών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Ωστόσο, η αύξηση των διαθέσιμων πληροφοριών δεν εγγυάται από μόνη της αποτελεσματικότερους ελέγχους. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθούν τα νέα εργαλεία για τον εντοπισμό ουσιαστικών παραβάσεων, χωρίς να μετατραπεί η ψηφιοποίηση σε πρόσθετη γραφειοκρατία για όσους ήδη συμμορφώνονται.

Διότι το πραγματικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων δεν θα κριθεί από τον αριθμό των νέων εφαρμογών και μητρώων, αλλά από το κατά πόσο θα περιοριστεί η φοροδιαφυγή και θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

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