Νέο γύρος συγκρουσιακών κινητοποιήσεων στη Γαλλία: Οδοφράγματα, δακρυγόνα και αντλίες νερού (Video)

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Νέα επεισόδια εκτυλίσσονται το απόγευμα της Κυριακής (18/10) στην καρδιά του Παρισιού, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), με τις αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να τους απομακρύνουν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού.
Σύμφωνα με το BFMTV, η ατμόσφαιρα στην πλατεία έχει καλυφθεί από δακρυγόνα, ενώ οι αστυνομικοί, μετά την αρχική χρήση χημικών, επιστράτευσαν και όχημα εκτόξευσης νερού, προκειμένου να απωθήσουν τους διαδηλωτές.
Την ίδια ώρα, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους επιχειρούν να στήσουν οδοφράγματα σε σημεία γύρω από την πλατεία, με την αστυνομία να συνεχίζει τις επιχειρήσεις διάλυσης του πλήθους.
Διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό θα απευθύνει στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ενώ η χώρα μετράει τις πληγές της από τη νύχτα χάους που προηγήθηκε.
Η παρέμβαση του Γάλλου προέδρου έρχεται μετά τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στη χώρα με αφορμή την ακρίβεια και τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες.
Το διάγγελμα Μακρόν αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με κλιμακούμενη κοινωνική και πολιτική πίεση, 6 μήνες πριν από τις εκλογές, κι ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε πολλές πόλεις της χώρας.
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