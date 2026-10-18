Νέο γύρος συγκρουσιακών κινητοποιήσεων στη Γαλλία: Οδοφράγματα, δακρυγόνα και αντλίες νερού (Video)

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Νέα επεισόδια εκτυλίσσονται το απόγευμα της Κυριακής (18/10) στην καρδιά του Παρισιού, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), με τις αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να τους απομακρύνουν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού.

Σύμφωνα με το BFMTV, η ατμόσφαιρα στην πλατεία έχει καλυφθεί από δακρυγόνα, ενώ οι αστυνομικοί, μετά την αρχική χρήση χημικών, επιστράτευσαν και όχημα εκτόξευσης νερού, προκειμένου να απωθήσουν τους διαδηλωτές.

Intervention des forces de l'ordre et usage de grenades lacrymogènes pour disperser un groupe de manifestants place de la République, suite à un nouvel appel à rassemblement ce dimanche #18octobre. pic.twitter.com/raUYltsZUE — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 18, 2026

Την ίδια ώρα, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους επιχειρούν να στήσουν οδοφράγματα σε σημεία γύρω από την πλατεία, με την αστυνομία να συνεχίζει τις επιχειρήσεις διάλυσης του πλήθους.

Paris: de nouvelles tensions place de la République ce dimanche après-midi pic.twitter.com/JhK5XU44n1 — BFM (@BFMTV) October 18, 2026

Formation de barrages et départ de feu aux abords de la place de la République. Les forces de l’ordre tentent de disperser les individus avec du gaz lacrymogène. Les pompiers interviennent sur le feu @le_Parisien pic.twitter.com/kMdE5PZWqO October 18, 2026

Διάγγελμα Μακρόν στις 9 το βράδυ

Διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό θα απευθύνει στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ενώ η χώρα μετράει τις πληγές της από τη νύχτα χάους που προηγήθηκε.

Η παρέμβαση του Γάλλου προέδρου έρχεται μετά τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στη χώρα με αφορμή την ακρίβεια και τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες.

Το διάγγελμα Μακρόν αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με κλιμακούμενη κοινωνική και πολιτική πίεση, 6 μήνες πριν από τις εκλογές, κι ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε πολλές πόλεις της χώρας.

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