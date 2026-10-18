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18.10.2026 21:21

Κομισιόν για Αλβανία: «Καταδικάζουμε τη βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων»

18.10.2026 21:21
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι καταδικάζει τη χρήση βίας στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας μετά τις μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις που ζητούσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η Επιτροπή πρόσθεσε ότι χαιρετίζει τη δέσμευση των αλβανικών αρχών ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία θα προστατευθεί.

Οι διαδηλώσεις με επικεφαλείς φοιτητές, που τροφοδοτήθηκαν από την οργή για τη διαφθορά της κυβέρνησης, την έλλειψη θέσεων εργασίας, τα χαμηλά πρότυπα στην εκπαίδευση, την ακρίβεια αλλά και για τα τουριστικά σχέδια Κούσνερ-Τραμπ κατέκλυσαν το κέντρο των Τιράνων και εξαπλώθηκαν σε άλλες πόλεις της χώρας μέσα σε μία εβδομάδα.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 21:56
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